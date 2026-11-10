Řečany nad Labem mají nového starostu, Michaela Matoušková po 16 letech skončila

Řečany nad Labem na Pardubicku mají po 16 letech nové vedení. Starostou se stal Petr Týč ze sdružení Společně pro občany. V čele obce nahradil Michaelu Matouškovou (Obec pro občany Řečan a Labětína).
"Přestože si nás druhá nejsilnější volební strana nevybrala ke spolupráci v koalici a nově vzniklá koalice nás nezvolila ani do žádného z výborů zastupitelstva, naše práce tím nekončí. Budeme ji vykonávat právě tam, kde nám občané svými hlasy dali mandát, v zastupitelstvu obce," uvedla v příspěvku na facebooku Matoušková. Dodala, že novému vedení předává obec bez dluhů, s 12,3 milionu korun na účtech a připravenými projekty.
"Nejdříve se potřebujeme seznámit s tím, co je v obci rozpracované, a zajistit, aby její chod pokračoval bez přerušení. Naší prioritou je otevřenější komunikace s občany, častější veřejná setkání a besedy i pořádání společných sportovních a volnočasových akcí. Chceme také zjednodušit informování obyvatel, zpřehlednit webové stránky obce a více otevřít jednání zastupitelstva veřejnosti," řekl Týč ČTK.
Matoušková vedla Řečany od roku 2010. V letech 2020 až 2024 byla náměstkyní hejtmana pro zdravotnictví. Do funkce náměstkyně ministra zdravotnictví nastoupila loni, z ministerstva odešla po přibližně deseti měsících v souvislosti s nástupem nové vlády.
Letos ve volbách v Řečanech nad Labem kandidovaly čtyři subjekty. Novou koalici tvoří uskupení Společně pro občany, Pro naši obec a Sdružení nezávislých kandidátů - Pro změnu. V devítičlenném zastupitelstvu má šest členů. V opozici skončilo uskupení Pro občany Řečan a Labětína se třemi mandáty. Starostou se stal Petr Týč a místostarostou Jan Beran (oba Společně pro občany).