Dálniční tunel Homole nabírá kvůli složité geologii zpoždění. ŘSD řeší, jak ho objet

Radek Latislav
  9:02aktualizováno  9:02
Ředitelství silnici a dálnic kvůli složitým geologickým podmínkám nejspíše nestihne zprovoznit tunel Homole do konce roku, jak původně plánovalo. Projektanti kolem tunelu prověřují výstavbu kompletního bypassu, který by umožňoval napojení na dálnici z obou stran.

Na sedmikilometrový úsek D35 vedoucí od konce již zprovozněné dálnice u Ostrova k Vysokému Mýtu čekají řidiči s velkou netrpělivostí. Už na konci letních prázdnin projedou až před budovaný tunel Homole situovaný zhruba v polovině trasy, kde vznikne provizorní napojení na stávající silnici I/17.

Ředitelství silnic a dálnic u východních portálů tunelu Homole zkoumá, zda lze s předstihem provoz ze silnice I/17 svést na dálnici směrem k Vysokému Mýtu. (11. února 2026)
Stavbu dálnice D35 z Ostrova do Vysokého Mýta se o pár měsíců nepodaří zkoordinovat se stavbou tunelu Homole. Řidiči budou na silnici I/17 sjíždět před tunelem již v létě příštího roku, za tunelem se na dálnici vrátí až ve Vysokém Mýtě. (30. srpna 2025)
Stavbaři si mohou odškrtnout další důležitý milník na dálnici D35. Tunel Homole je proražený. (15. prosince 2025)
V tunelu Homole probíhají práce na sekundárním ostění v ražené i hloubené části tunelu. (19. ledna 2026)
Tunel Homole prochází geologicky složitým kopcem. (4. března 2026)
Za půlkilometrovým tunelem, který má být dokončený o čtyři měsíce později, už žádná „vracečka“ na dálnici vzniknout neměla, přestože už dnes jsou v obou jízdních pruzích položeny asfaltové koberce prakticky až k mimoúrovňové křižovatce před Vysokým Mýtem. Nic by tak nebránilo zprovoznit v létě i tento úsek.

Ještě loni Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s touto variantou nepočítalo. „Nenašli jsme způsob, aby napojení bylo komfortní a nebylo nutné vybudovat kilometr dlouhý připojovací pruh,“ řekla Romana Šolcová z pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic na dopravní konferenci v Pardubicích.

Důležitý milník. Stavbaři dokončili náročnou ražbu tunelu Homole na budoucí D35

Podle informací zpravodajského serveru iDNES.cz provizorní napojení za tunelem přesto není úplně odepsané. Není totiž stoprocentní, že se Homoli podaří zprovoznit do konce roku. Na jednání v Černé Hoře ohledně přípravy silnice I/73 to naznačil ředitel výstavby ŘSD. „V letošním roce zprovozníme úsek mezi obchvatem Vysokého Mýta a koncem stávající dálnice. Možná nám tam zbude nezprovozněný tunel Homole, ale ten bude zprovozněn nejpozději začátkem rok 2027,“ prohlásil Petr Kůrka.

Jak se napojit na dálnici za tunelem?

V této spojitosti ŘSD aktuálně prověřuje, zda by šlo dříve neplánované provizorní napojení technicky vůbec uskutečnit.

„Snahou zhotovitele je dílo dokončit do konce roku 2026, jestli se to povede nebo ne, nejsem schopen v tuto chvíli říct. Projektant pro jistotu prověřuje alternativní řešení v podobě zhotovení přeložky za tunelem ze silnice I/17. Studie má zjistit, zda by napojení vyšlo výškově, neboť silnice I/17 je v jiné úrovni než dálnice. Napojením by se tunel mohl objet a auta by plynule najížděla na obchvat Vysokého Mýta a nemusela zajíždět k Zámrsku a znovu před Mýto,“ řekl Kůrka s tím, že zhotovitel zatím nemá žádný pokyn k přípravě ani realizaci dočasného přivaděče.

Kompletní bypass tunelu by tak pomohl nejen dopravou přehlcené Stradouni, ale zbavil by dalšího tranzitu i Vysokého Mýta, přes které i po otevření obchvatu část řidičů dál jezdí. Teoreticky by provizorní dopravní řešení mohlo fungovat zhruba půl roku, než bude tunel Homole dokončen.

Tunel Homole na D35 razí dělníci i v noci, farář tam posvětil sochu Barbory

Tunel Homole je v českých podmínkách svým způsobem ojedinělý. ŘSD u něj při zadání poprvé využilo prvky Smaragdové knihy FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů), které stanovují rozdělení rizika během stavby mezi smluvní strany. Zhotovitel například nese riziko vícenákladů a zdržení při chybně zvoleném postupu výstavby. Naopak za investorem jdou například potíže, pokud se při stavbě v podzemí ukážou zásadně jiné horniny, než předpokládal geotechnický průzkum.

Přestože ražba tunelu nakonec nepřinesla žádné větší potíže, kvůli náročným geologickým podmínkám byly u několika kritérií překročeny předem stanovené intervaly třídy těžitelnosti. Ty se promítají do ceny, ale i do harmonogramu prací.

„Zhotovitel bude po celou dobu realizace díla do okamžiku dokončení sekundárních ostění pravé tunelové trouby (PTT) a levé tunelové trouby (LTT) průběžně zaznamenávat časové změny oproti smluvnímu harmonogramu dokončení,“ stojí ve smlouvě mezi zhotovitelem a investorem.

Podle Kůrky časové změny aktuálně sahají do začátku roku 2027. „Se zhotovitelem se bavíme, jestli dokáže přijmout opatření a práce stihne zkrátit. V tuto chvíli to nedokážu říct,“ dodal Kůrka.

