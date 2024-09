Byly tropy a koupaliště mělo zavřeno. Lidé přišli na chuť koupání v řekách

Nedělní obrázek byl v tropickou neděli například takovýto: Z auta s hradeckou poznávací značkou vystoupila čtyřčlenná rodina. Děti vzaly nafukovací krokodýly, rodiče deky a občerstvení a společně vyrazili k bráně koupaliště. Jenže už při příchodu k bazénům lidé zaváhali. Byl u nich až přílišný klid.

„Zavřeno,“ hlásila cedule u turniketů. „To si snad dělají srandu. Proč to zavřeli, když je tak krásně?“ lamentovala hlava rodiny.

A podobná scénka byla v neděli, kdy teplota dosahovala v Pardubicích zase ke třicítce, k vidění mnohokrát.

„Byl jsem si v neděli dopoledne zaběhat u Labe a viděl jsem nějaké srocení u koupaliště. Lidé tam nadávali, že poslední prázdninový den už Cihelna nefunguje. Nepadaly tam moc pěkné výrazy,“ uvedl Pavel Holub z Pardubic.

Nutno dodat, že politici i správci koupaliště hlásili trochu nelogickou uzavírku bazénů už dopředu. Od začátku sezony se počítalo s tím, že stávající rekonstrukce se přeruší jen na červenec a srpen.

„V září se do areálu vrátí firma Agrostav, aby dokončila zbytek prací tak, aby bylo koupaliště pro sezonu 2025 kompletně připravené,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO. Ostatně zavření hlásil i web pardubického Aquacentra, které se od letoška o Cihelnu stará. „Zkušební provoz končí v sobotu 31. srpna,“ hlásilo centrum před víkendem.

Ovšem řada lidí si vzkazy nepřečetla a byla v neděli zklamaná. Někteří z nich se tak šli koupat do nedalekého Labe. „Fakt pardubický kocourkov. To ještě nemohli dnes nechat otevřeno? Lidi už jsou z dovolených zpět, je vedro jako blázen, kam mají s dětmi jít?“ rozčilovala se žena, která se s kamarádkou v neděli odpoledne koupala v Labi u loděnice Arosa.

Čím dál teplejší léta mohou za to, že voda v řece je příjemná. V parných dnech má určitě dost přes 20 stupňů. Navíc nad Pardubicemi je i čistá. Svědčí o tom množství ryb, které je v řece k vidění. A tak se v Labi koupe stále více lidí.

Na pravém břehu se lidé ochlazují nejčastěji právě u loděnice, na levém pak v parku Na Špici, kde vzniklo molo i převlékárna. „Jsem překvapená, jak se tady krásně plave. Chtěly jsme jít na Cihelnu na koupaliště, ale když jsme viděly, jak je tam plno, tak jsme zkusily Labe. A je to pecka. Mírný proud, voda akorát,“ pochvalovala si pobyt u řeky během horkého srpnového dne Petra Novotná, která k Arose dorazila s kamarádkou.

A brzy budou mít na výběr. Druhý městský obvod chce vybudovat kousek od mostu Pavla Wonky další plovárnu, jež se bude podobat té v parku. Na malé radnici je projekt v šuplíku už pěkných pár let. „Čekáme na povolení od Povodí Labe. Bohužel povolovací proces je zdlouhavý,“ řekl starosta druhého městského obvodu Radek Hejný (za ANO).

Protože pozemky patří státu a spravuje je spolu s řekou Povodí Labe, nemůže tam obvod stavět bez jejich povolení. Radní potřebují získat právo stavby, smlouvu o zřízení věcného břemene a smlouvu o vypořádání části vodního díla, protože schody zasáhnou břeh řeky. Aktuálně jsou všechny podklady na magistrátu.

„Jsou domluvené smluvní vztahy s Povodím Labe, projekt podléhá schválení orgánů města. V září to půjde do pozemkové komise. Počítáme s tím, že by se koncem října či začátkem listopadu podepisovaly smlouvy, až to schválí rada města,“ řekl vedoucí odboru majetku a investic pardubického magistrátu Miroslav Macela.

Mluvčí státního podniku Hana Bendová řekla, že Povodí Labe vydá souhlas, až budou připravené smlouvy k majetkoprávním vztahům. Kromě Povodí Labe bude ještě potřeba podpis ministerstva zemědělství, které schvaluje smlouvu o právu stavby. „Projednání technického řešení a souvisejícího majetkoprávního vypořádání se řeší již řadu let, vždy s určitým časovým odstupem ze strany investora či projektanta stavby, takže nelze přesně říci, kdy přesně bylo o majetkoprávní vypořádání prvně oficiálně požádáno,“ dodala Bendová.

Soukromník by otevřel, město zdržuje papírování

Paradoxní je, že kdyby město nechalo provoz koupaliště i nadále soukromé firmě, lidé by se nejspíše v neděli i celý tento týden ještě do bazénů a na tobogány dostali.

Soukromník by jednak nechtěl přijít o zisk a také by to měl jednodušší se sháněním brigádníků. „Dopředu jsme říkali, že přesně s tímto může být problém. Zatímco soukromník by na neděli sehnal pár lidí a dal by jim peníze na ruku, pro Aquacentrum Pardubice by to znamenalo poměrně velkou administrativu,“ uvedl opoziční zastupitel za ODS Petr Kvaš, který už dopředu rozhodnutí města nechat spravovat koupaliště svou organizací, kritizoval.

„Tím, že neděle už byla v září, tak by centrum muselo podepisovat s pracovníky nové smlouvy. Dále by pak za ně musel platit sociální, zdravotní a další odvody. Současná pravidla zaměstnávání brigádníků nejsou vůbec šťastně nastavená. Z tohoto pohledu chápu, že bylo už zavřeno,“ uvedl Kvaš.

Nicméně centrum zareagovalo alespoň tak, že nechá nadále otevřenou Letní pláž v areálu Na Olšinkách. „Letní dny ještě nekončí. Proto i v týdnu od 2. září můžete využít Letní pláž v Aquacentru. Bude otevřena od 11 do 19 hodin. Zároveň upozorňujeme, že v sobotu 31. srpna končí zkušební provoz na Koupališti Cihelna,“ napsali správci facebookového profilu Aquacentra v pátek 30. srpna. „Je to škoda. I Cihelna mohla být ještě týden otevřená,“ napsala k tomu Petra Žáková Mašková.

Na opravě koupaliště Cihelna pracuje stavební firma od prosince 2022. Modernizuje bazény a okruhy kolem tribuny, ochozy a technologické zázemí. Opravovala také sprchy, převlékárny a sociální zařízení, rekonstrukcí prošel také odbavovací systém. Město má za akci platit 128 milionů korun bez DPH.