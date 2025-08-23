Po Labi poplují lodě s bahnem. Pardubický Čičák čeká očista za více než 11 milionů

Milan Zlinský
  9:02
Pardubice čeká od září netradiční podívaná. Slepé rameno Labe v parku Na Špici neboli Čičák čeká odbahnění. Po řece se budou plavit velké lodě naložené bahnem. Odtěžení by mělo zlepšit stav vodní nádrže a přispět k ochraně místního ekosystému. Práce potrvají do poloviny října a vyjdou na více než 11 milionů korun.

Na břehu Labe je už vše připraveno na nakládání bahna z Čičáku a jeho následný transport po vodě směr Hůrka. Akce potrvá zhruba měsíc a půl. (23. srpna 2025) | foto: Kryštof Ženatý, MF DNES

Se začátkem školního roku získají Pardubice atrakci navíc. Po Labi se totiž od 1. září začnou plavit velké nákladní lodě s poněkud zapáchajícím nákladem. Ten se bude skládat zejména z bahna, které sací bagr dostane ze dna Čičáku. Tedy slepého ramena řeky, které je ve středu oblíbeného parku Na Špici nedaleko soutoku Labe a Chrudimky.

„Odstranění sedimentu zlepší kyslíkové poměry v nádrži a současně budou vytvořeny dvě nové tůně a zůstane nedotčena západní část nádrže s bahnitými mělčinami, které poskytnou vhodné podmínky především pro potěr zdejších ryb a život obojživelníků,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Jiřina Klčová z hnutí ANO.

V parku Na Špici i dál proti toku Labe už začaly přípravné práce. Na nakládacím i vykládacím místě těžké stroje zapustily tzv. štětovnice, které slouží jako vyvazovací prvky pro lodě. „Do parku byly navezeny panely na zakrytí cesty a od mostku už probíhá jejich pokládka, která bude hotova do konce srpna,“ uvedla tisková mluvčí pardubického magistrátu Ivana Dolanová.

Zvláštní železa stojící ve vodě pak třeba jezdci na paddleboardech mohou vidět i na břehu nedaleko soutoku Labe s Loučnou. Právě tam se bude bahno vykládat.

Bahno se využije i na úpravu městské zeleně

„Samotné odbahnění začne 1. září a potrvá do 15. října. Během této klíčové etapy budou odtěženy letité sedimenty ze dna Čičáku a lodě je přepraví proti proudu Labe k dočasnému uskladnění v areálu bývalých kasáren na Hůrkách. Část odtěženého sedimentu odvezou nákladní automobily. Po vysušení bude bahno využito například na úpravu městské zeleně nebo uloženo na zemědělských pozemcích města,“ řekl náměstek primátora pro správu majetku města a investice Jan Hrabal z hnutí ANO.

Politici si od vytěžení bahna slibují další zvelebení parku, který se kompletně opravoval před deseti roky. „Projekt je důležitý jak pro samotný ekosystém, tak pro návštěvníky parku. Práce pozitivně přispějí k větší diverzitě lokality. Současný charakter lokality postupně směřuje k degradaci vodního ekosystému,“ dodala Klčová.

Celkové náklady akce mají být 11,2 milionu korun. Město na ni získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 7,68 milionu korun včetně DPH. Předpokládá se, že celá revitalizace bude dokončena nejpozději do února 2026. „Občany prosíme o zvýšenou opatrnost při pohybu v parku. V úseku vyznačeném na mapce, kudy bude jezdit těžká technika, nebude možné využívat cestní síť,“ dodala Ivana Dolanová.

Podobná podívaná, jiná technologie

Pardubice naposledy podobnou akci viděly před pěti roky. Na sklonku léta 2020 totiž skončilo odbahnění jezírka Maťák, které je slepým ramenem řeky Chrudimky. Tam se však používala jiná technologie. Sací bagr ládoval bahno do obřích vaků, které vlastně vytvořily nový břeh. „Bagr má frézu, která rozruší sediment na dně jezera, čerpadlo nasaje sediment do potrubí a skrz něj do vaků,“ řekl tehdy Tomáš Svoboda z firmy Hydro&Kov.

V první části odtěžil 2 360 metrů krychlových do vaků a ve druhé části 1 300. Jezero nebylo třeba zbavit jen usazeného bahna, které ho zanášelo, ale také sbírky odpadků, které tu zanechali nepořádní lidé, takže se musely před samotným bagrováním ručně vybírat. „Lidé se nechovají pěkně, myslí si, že voda všechno schová. Nám to ničilo stroj a zdržovalo práci,“ řekl strojník Miroslav Závodský, který sací bagr obsluhoval.

Sto let staré pardubické jezero plné žab a leknínů se dočká odbahnění

Navrácení Matičního jezera do jeho původního stavu vyšlo zhruba na 20 milionů korun, náklady z větší části pokryla dotace z Unie.

