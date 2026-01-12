Kraj odstranil reklamní plachty ze škol, Pardubice se přivýdělku vzdát nechtějí

Milan Zlinský
  10:32
Krajský úřad Pardubického kraje rozhodl, že střední školy, které spravuje, si už nebudou přivydělávat umisťováním velkoplošných reklam na ploty či budovy. Pardubická radnice však podobný krok odmítá. Zatímco kraj začal billboardy ze svých objektů postupně odstraňovat, město se soustředí hlavně na nelegální reklamy. Podle opozice tím ale hrozí, že se s chystanou změnou zákona reklamy do ulic vrátí.
V Pardubicích je stále u silnic dost reklam. A to i v blízkosti škol, jak je vidět třeba u plynárenského učiliště. (12. ledna 2026) | foto: Kryštof Ženatý, MF DNES

Pardubický opoziční zastupitel Robert Hrdina dlouhodobě bojuje proti vizuálnímu smogu ve městě. Byl by rád, kdyby z ulic zmizely prakticky všechny reklamy. Ostatně také v prosinci navrhl na zastupitelstvu usnesení, které by místa pro plakáty výrazně redukovalo. Ovšem neuspěl. K tomu, aby se bod alespoň projednal, chyběl jediný hlas.

„I ve spolupráci s politiky, aktivisty a odborníky také z jiných měst zpracujeme o něco konkrétnější návrh a předložím ho na příštím zastupitelstvu znovu,“ řekl Hrdina ze Strany zelených, který se tak evidentně nevzdává.

A optimismus do žil mu nedávno poslal krajský úřad. Ten totiž poněkud překvapivě rozhodl, že už nechce mít billboardy na středních školách, které spravuje.

Plakáty nejprve zmizely z místa před kanceláří hejtmana

A hned to má konkrétní dopad. Z plotu Střední průmyslové školy elektrotechnické, která sídlí v centru Pardubic, zmizelo pět obřích plakátů. Radní kraje tak navazují na dlouhodobé odstraňování nosičů od silnic.

„Po jednání se zástupci iniciativy, která intenzivně řeší odstraňování billboardových ploch z ochranného pásma silnic I. třídy, jsme provedli průzkum mezi krajskými středními školami ohledně umístění billboardových ploch na našem majetku. Příkladem za všechny byly billboardové plochy v centru Pardubic na plotě Střední průmyslové školy elektrotechnické, kde byly čtyři tyto nosiče umístěné směrem do ulice Jahnova a jeden do ulice Jiráskova. Dnes je již plot volný a s ohledem na jeho stav připravujeme opravu,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z uskupení 3PK.

Odstranění dřevěných desek pro výlep má pro něj osobně ještě jeden bonus. Na plakáty se totiž díval každý den ze své kanceláře, kterou má přes ulici. A toho využívali někteří političtí konkurenti v čele s Vítězslavem Novohradským z SPD, který si často plochu objednával pro svoje materiály. Na stejném místě v Jahnově ulici občas zaútočil i třeba na své rivaly z ODS.

Nicméně podle Netolického nejde o ojedinělý výstřelek, a naopak by plakáty měly postupně mizet i z dalších škol či jejich plotů.

„Nechtěli jsme naše školy vystavit jakýmkoliv sankcím za předčasné ukončení smlouvy, protože často jsou již tyto plochy dále pronajaté konkrétním subjektům. Nicméně ředitelé škol byli informováni, že tyto smlouvy nebudeme dále prodlužovat, a často zanedbané a nevzhledné billboardy jsou tak postupně odstraňovány,“ dodal Martin Netolický.

Radnice se zatím soustředila na nelegální reklamní plochy

Jeho postoj může být pro Roberta Hrdinu vzpruhou. Zatím totiž na půdě radnice vede docela marný boj. Radnice sice pomohla s odstraněním alespoň nelegálních ploch, ale tím prozatím končí. A to je podle Hrdiny škoda a chyba zároveň.

„Za poslední rok a půl zmizely z Pardubic desítky billboardů, zejména podél rychlodráhy I/36, komunikace I/37 a dalších vytížených tahů. Šlo o dlouhodobé a nákladné snažení — od mapování a kontrol přes správní řízení až po samotné odstraňování zařízení za miliony korun,“ uvedl Hrdina a doplnil, že pokud město nezasáhne, šlo možná o zbytečnou práci.

V létě se totiž mění zákon, a bude tak nově podstatně snadnější umístit u silnice ve městě či obci reklamu. Podle zastupitele by tak radnice měla reagovat vyhláškou, která nové vlně billboardů zamezí.

„Od 1. července 2026 začne platit novela zákona o pozemních komunikacích, která zásadně mění definici tzv. zastavěného území. Nově bude tato hranice přejímána z územního plánu, což má přímý dopad na tzv. silniční ochranná pásma. Ta se v zastavěném území neuplatňují vůbec, a tedy přestává platit povinnost žádat o umístění billboardů souhlas silničního správního úřadu nebo Policie ČR,“ uvedl Hrdina, který tak znovu předloží návrh omezení na únorovém zastupitelstvu.

„Reálně hrozí, že se billboardy na tato místa začnou vracet – nikoliv proto, že by dobrovolníci, úřady či správci komunikací ztratili vůli pokračovat, ale proto, že to umožní změna legislativy. Pokud chceme zabránit návratu reklamních zařízení, která zhoršují bezpečnost provozu, degradují veřejný prostor a odvádějí pozornost řidičů, nemůžeme tuto situaci podcenit,“ dodal člen Strany zelených.

Podle ODS by bylo lepší zdražit pronájem ploch

Ovšem zatím se nezdá, že najde v městském parlamentu dostatečnou podporu. Politici boj proti reklamě podporují spíše vlažně. Důvod? Nepřekvapivě peníze.

Například pardubický dopravní podnik má z reklamních ploch na autobusových zastávkách velmi slušné příjmy. „Spolu se Službami města Pardubic z toho generujeme relativně zajímavé příjmy v řádech milionů korun. Já se budu zastupitelů ptát, kde ty peníze máme vzít, my je vkládáme do systému dopravy a ty peníze nám budou chybět,“ řekl pro ČTK ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán, který je zároveň zastupitelem města.

Nelegální billboardy mizí od silnic ztuha, v Pardubicích je aktivisté přelepují

Podle zastupitele a poslance Karla Haase z ODS je venkovní reklama podnikání, které zaměstnává mnoho lidí a firmy z něj odvádějí peníze na daních. Nicméně i podle něj je nutné do systému sáhnout.

„Pokud by město chtělo zmírnit vizuální smog, může například zvýšit sazby za pronájmy pozemků. Ty se neměnily 15 let a víme, jak za tu dobu všechno podražilo. Nicméně si myslím, že tento problém nemůžeme řešit ideologicky, ale s chladnou hlavou. Reklama je podnikání jako každé jiné,“ řekl Karel Haas.

