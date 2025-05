Sdílená kola ano, koloběžky nyní určitě ne. Takový je postoj pardubických politiků ke strojům, které si lidé mohou od firem půjčit v ulicích, svézt se a zase je na druhé straně města ponechat.

Přitom obě služby už ve městě bývaly. Ale obě také poměrně záhy skončily. Brzy se vrátí alespoň jízdní kola. Už tento měsíc dopravní podnik vypíše veřejnou soutěž, ve které vybere firmu. „Ještě letos by se tak sdílená kola mohla vrátit do města,“ uvedl pro ČTK ředitel podniku Tomáš Pelikán.

Bikesharing v krajském městě už fungoval od května 2020 do května 2024. Pak firma Nextbike odešla kvůli tomu, že neměla finanční podporu od města. To se však nyní změní.

„Jako město máme připraveno na dotaci 1,6 milionu korun. Navíc krajský úřad nedávno oznámil, že podpoří sdílená kola i ve větších městech. Od něj bychom mohli dostat až 300 tisíc korun ročně,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.

Lidé, kteří jezdí městskou hromadnou dopravou a mají Pardubickou kartu, by mohli dostávat na sdílená kola slevy. V Pardubicích, které mají přes 90 tisíc obyvatel, by zpočátku mohlo být 200 až 250 kol.

„Právníci teď pracují na smluvním zakotvení, na tom, jak správně zakázku vypsat. Peníze na provoz sdílených kol půjdou firmě, která je provozuje. My musíme od města dostat pověření, že službu budeme zajišťovat včetně transferu peněz k provozovateli kol,“ řekl Pelikán, který také potvrdil zájem o krajskou dotaci. „Budeme spěchat, abychom pak co největší část roku byli schopni službu lidem zabezpečit. Rádi bychom získali i krajskou dotaci, kraj podporuje sdílenou mobilitu,“ řekl Pelikán.

Čtvrthodina bude opět zdarma

Na podmínkách půjčování kol podnik ještě pracuje. Jisté ale je, že prvních 15 minut bude opět zdarma. Právě na tento bonus město přispěje. Další časy už budou uživatelé platit, například každou další čtvrthodinu, nebo se bude platba odvíjet po minutách.

„Jsem rozhodně pro. V minulosti jsem několikrát dával návrh, aby se sdílená kola do města vrátila. Bohužel ti lidé, kteří dnes službu podporují, byli tehdy proti. Ale to už je jedno. Myslím, že sdílená kola mají smysl, a to hlavně pro studenty nebo návštěvníky města,“ uvedl opoziční zastupitel za ODS Petr Kvaš.

Poprvé v Pardubicích nabídla bikesharing firma Rekola, kola byla k půjčení od srpna do podzimu 2014 a společnost pak nějakou dobu dál v krajském městě působila. První rok provozu měla 50 registrovaných uživatelů. Provozovala desítky růžových kol.

Od roku 2020 provozovala sdílená kola v Pardubicích firma Nextbike, která měla prvních 15 minut zdarma. Rok poté bylo ve městě 35 stanovišť a stovka kol, nejvíc bylo kolem 500 výpůjček za den. V roce 2021 společnost žádala radnici o 1,5 milionu korun jako podmínku pro to, aby nadále bylo půjčení kola první čtvrt hodinu zadarmo. Město to odmítlo. V roce 2024 proto společnost se službou skončila. „Hlavní změnu vidím v tom, že nyní vypisujeme otevřenou soutěž, ve které vybereme tu nejvýhodnější nabídku. Dříve tady firmy působily vlastně takzvaně z ruky,“ uvedl Hrabal.

Naopak se nezdá, že by se v dohledné době vrátily také sdílené koloběžky. Velmi problematické bylo jejich parkování, kdy odložené stroje často blokovaly chodníky nebo průjezdy. Lidé si stěžovali i na bezohlednou a rychlou jízdu koloběžkářů po chodnících.

„Myslím, že koloběžky se hned tak nevrátí. Firmy sem odkládaly staré stroje na dožití, podle toho to vypadalo. Baterie často lidem zhasly někde na ulici, tak je tam nechali. V západní Evropě je vidět, že když se používají moderní stroje, tak může být služba přínosem,“ uvedl bývalý náměstek primátora Petr Kvaš, podle kterého se také s firmami poskytujícími koloběžky dlouhodobě nedařilo domluvit rozumná pravidla hry.

„Do toho pak vstoupil tvrdě pátý městský obvod, který začal špatně odstavené stroje sbírat, a vlastně bylo hotovo. To se firmám nelíbilo a proto odešly,“ dodal Kvaš.