Smetanova Litomyšl se vrací na zámek. Za 60 milionů má nové zastřešení i jeviště

Litomyšlský zámek obklopený lešením vypadá jako staveniště už dlouho, nyní ale ruch kolem přešel na vyšší stupeň. Nad zámkem se tyčí jeřáb, přijíždějí kamiony, dělníci přesouvají ocelové konstrukce budoucího zastřešení ke dveřím památky, kudy musí vše projít. Operace, která má zajistit festivalu Smetanova Litomyšl elegantní a vzdušný koncertní sál, odstartovala.

„Teď sem navážejí kamiony ocelové konstrukce. Materiál přepravujeme z náměstí Václava Havla a francouzské zahrady na první nádvoří, kde je zřízena deponie,“ řekl scénograf a technický ředitel festivalu David Bazika. Dodal, že zároveň začala montáž sloupů na druhém nádvoří zámku.

Pro fanoušky festivalu Smetanova Litomyšl, který začne v polovině června, je to dobrá zpráva. Příprava nového mobilního zastřešení a pódia probíhala ve spěchu a loni na podzim ještě nebylo jisté, že se vše stihne.

I když vedle montáže Smetanového sálu pokračuje i rekonstrukce památky, zámek se ve čtvrtek otevře turistům a začne hlavní sezona. Hlavní vchod ale po dobu montáže zastřešení zůstane uzavřen. Lidé použijí vchod z francouzské zahrady.

Nové zastřešení i dvoupatrové jeviště

„Od prvního května už je zámek otevřený každý den, nezavíráme ani během stavby nového zastřešení festivalu, ale připravili jsme řadu opatření včetně navigačního systému. Návštěvníci budou chodit provizorním koridorem přes část francouzské zahrady. K dispozici zde budou koordinátoři ze Smetanovy Litomyšle, kteří budou dohlížet na to, aby nedocházelo ke kolizím mezi návštěvnickým provozem, stavbou zastřešení festivalu a vlastně i rekonstrukcí zámku,“ řekl kastelán litomyšlského zámku Petr Weiss.

Do 10. května by měly být podle Baziky základní části konstrukce sálu na druhém nádvoří, 20. května by už měla fungovat střecha, vše by mělo být hotovo do konce května.

Pořadatelé operní přehlídky museli kvůli rekonstrukci zámku přesunout hlavní pódium loni i předloni na zimní stadion. Letošní 67. ročník chtěli nejen vrátit zpět na zámek, ale dopřát účinkujícím i divákům větší komfort i silnější zážitek pořízením nového sálu, který navrhl architekt Josef Pleskot. Zároveň se snažili vyjít vstříc památkářům. Těm vadilo, že se stará konstrukce pódia i střechy montovala tři týdny. „V budoucnu by měla být montáž konstrukce hotová za deset dní,“ řekl tiskový mluvčí Smetanovy Litomyšle Luděk Březina.

Nová střecha bude tvořena dvěma pylony a dvojicí nosných sloupů po stranách jeviště, které ponesou dvoupatrovou konstrukci. Sál pojme více než 1 200 návštěvníků, střecha se zatáhne během šesti až osmi minut. Náklady přesáhnou 60 milionů korun.

Když v minulosti pršelo, diváci v zadních řadách mokli. To by mělo odpadnout, střecha nově zakryje celé nádvoří. Původní konstrukce bránila vidět cenná sgrafita nad hlavním jevištěm i část arkád, nová bude daleko subtilnější, a lidé si tak budou moci dál prohlížet například zobrazení bitvy u Milvijského mostu provedené podle Rafaela.

Změny čekají i účinkující. Jeviště bude nově dvoupatrové, orchestřiště bude zapuštěno pod úroveň nádvoří. A co to udělá se zvukem? Architekt Josef Pleskot hovoří o tom, že nadcházející ročník bude zkušební. „Nevíme úplně přesně, co udělá akustika, nedá se to úplně dokonale odhadnout, budeme to testovat, budeme to řešit, ale víme, jak budeme moci reagovat,“ řekl před časem.

Smetanový sál zatím nebude mít nové hlediště, to si chce festival pořídit příští rok. Premiéru by měl nový sál zažít letos 7. června, kdy se zde uskuteční pořad Velká zkouška, při kterém diváci uslyší nejenom díla Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany a Giacoma Pucciniho, ale David Bazika jim ukáže, co všechno nový sál umí.