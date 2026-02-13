Širší silnice? Ne. Spolek hájí kulturní krajinu s alejemi, starostové zuří

Pardubický kraj vzdal plán na modernizaci silnice na Poličsku kvůli námitkám ekologického spolku, který je proti kácení stromů. Jde podle něj o plýtvání finančními prostředky a nevratnou devastaci kulturní krajiny. Starostové jsou naštvaní i jinde.
Silnice z Jedlové přes Bystré až na hranici kraje zatím zůstává rozbitá. (3. února 2026) | foto: Radek Latislav, MF DNES

Když Pardubický kraj v roce 2022 opravoval stávající silnici II/362 z Poličky do Jedlové, šlo o modernizaci se vším všudy. Vyměněny byly konstrukční a asfaltobetonové vrstvy vozovky, upravena byla šířka silnice, správné odvodnění zajistila obnova příkopů a původní zeleň nahradila náhradní výsadba.

O pár let později, kdy chtěl kraj pokračovat s modernizací z Jedlové na hranici kraje s Vysočinou, již není nic takového možné. Modernizaci silnice, která připomíná minové pole a řadí se počtem výtluků suverénně k nejhorším, kraj kvůli námitkám ekologického sdružení stopnul. Investici za půl miliardy blokovalo sdružení Tilia Thákurova kvůli kácení stovek stromů, které bylo nutné pro sjednocení šířky silnice.

Tankodrom made in Pardubický kraj. Čtvrtina krajských silnic je stále bídná

„Bohužel jsme kvůli neustálým námitkám museli tolik potřebný projekt zastavit. Celý záměr jsme nakonec rozdělili tak, že nyní zmodernizujeme průtahy Jedlovou a Bystrým, kde nejsou problémy s kácením,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Kraj tak přišel o dotaci ve výši 330 milionů korun a z gruntu opraví jen dva na sebe nenavazující úseky v obcích za 195 milionů.

„Celkem se jedná o přibližně tři kilometry komunikace. Projekt obsahuje výměnu konstrukčních vrstev vozovky se sanací podloží v rozsahu stanoveném průzkumnými pracemi a diagnostikou vozovky,“ popsal krajský radní Ladislav Valtr projekt, na který je z evropských peněz alokováno zhruba 160 milionů.

Nejvíc se na stavbu těší obyvatelé Jedlové a Bystrého, kde už tak špatný stav zhoršila letošní zima. „Doufám, že stavba začne už na jaře. Silnice je v dezolátním stavu plná kráterů. Na modernizaci v intravilánech by měla navázat oprava úseků mimo obce, kde ale bohužel dojde jen k odfrézování asfaltového povrchu a položení nového koberce. Je tak otázkou, jak dlouho povrchy vydrží, pokud nedojde ke zpevnění podloží,“ obává se starosta Bystrého Jan Neudert.

Termín dokončení není jistý

Zda se podaří obě rekonstrukce sladit tak, aby na sebe navazovaly a byly dokončeny ještě v letošním roce, není v tuto chvíli jasné. „Budeme to koordinovat s dodavatelem, který bude vybrán pro modernizaci intravilánů, aby se to v daném území i s ohledem na dopravní obslužnost dalo časově zrealizovat,“ reagoval ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.

Připravované rekonstrukce krajských silnic

II/360 Dolní Dobrouč – Lanšperk II/323 Břehy – Rohovládova Bělá II/362 průtah Jedlová, Bystré II/355 Chrast – Hrochův Týnec II/311 Mladkov – Jablonné n.Orl.
II/312 Červ.potok – hran. kraje
II/358 Přibylov - Bílý Kopeček
II/305 Skuteč - Štěpánov
III/36625 Vendolí – Hradec n. S.

Zdroj:doprava.pardubickykraj.cz

Kraj kompletní modernizaci silnice vzdal, protože se mu od úřadů dosud nepodařilo získat souhlas se zásahem do krajinného rázu. Respektive souhlas vydán byl, ale přišlo odvolání ekologického spolku. „Nyní se vede v této věci nové řízení,“ sdělila mluvčí městského úřadu v Poličce Naděžda Šauerová.

Podle Marie Jelínkové, která spolek Tilia Thákurova zastupuje, je záměr silničářů ukázkou plýtvání veřejných financí a nevratné devastace přírodního a kulturního dědictví země totálním smýcením krajinných stromořadí a alejí. „Opravy povrchu těchto silniček už mohly a měly být dávno provedeny, a to s řádově nižšími náklady, přičemž pokud by byly dodržovány předepsané technologické postupy, životnost nových povrchů by nebyla pár let, nýbrž desetiletí,“ namítá Jelínková.

Spolek Tilia Thákurova působí po celé zemi. Tvrdí o sobě, že podporuje místní obyvatele, kteří aktivně brání své životní prostředí „proti nepřístojnostem úřadů“.

Silnice za půl miliardy zatím nebude, můžou za to námitky ekologů

Jen loni se úředníci odboru životního prostředí a stavebního úřadu v Hlinsku zabývali námitkami spolku v osmnácti případech. Spolek odmítá mimo jiné kácení stromů u silnice mezi Pustou Kamenicí, Čachnovem a Svratouchem, která čeká na opravu dlouhé roky. „Lidé už to na Svratku objíždí přes Krounu. Kdo si nechce zničit auto, už tam nejezdí,“ zhodnotil stav silnice starosta Pusté Kamenice Jaroslav Sklenář.

Zhoršený zdravotní stav stromů

Před opravou bude ze 137 stromů nutné vykácet 81 stromů, u kterých dendrologický průzkum ukázal zhoršený zdravotní stav. Podle odborníků nejde o typickou alej. „Stávající doprovodná zeleň silnice tvoří nesouvislé menší skupiny dřevin, z nichž část je patrně náletového původu,“ stojí v posudku, podle kterého nedojde vykácením k narušení krajinného rázu.

Spolek nepřesvědčil ani fakt, že za pokácené stromy má být vysazeno 162 nových stromů. Požaduje, aby byla komunikace opravena jen s minimálními náklady. „Absurdní jsou záměry rozšiřování silniček třetích tříd, po nichž projede jedno auto za hodinu. Rozšiřování a ztráta doprovodných stromořadí logicky vede k odlišnému optickému vnímání charakteru silnice a ke změně chování řidičů, vyšší rychlosti a zvýšenému riziku nehod,“ uvedla předsedkyně ekologického spolku Marie Jelínková.

Vyšší náklady na řízení

Spolek jen za poslední dva roky podal odvolání proti rozhodnutí hlineckých úředníků hned třikrát. V jednom případě vznesl dokonce systémovou podjatost na úředníky Krajského úřadu Pardubického kraje.

Podle starostky Svratouchu Jany Kaštánkové má jednání spolku znaky zneužívání pravomocí, účelového obtěžování, úmyslného zdržování a prodlužování řízení.

„Svým jednáním způsobuje, že se zvyšují finanční náklady již na samotné řízení o umístění a povolení stavby. Nejedná se v žádném případě o opravu bezvýznamného úseku silnice třetí třídy. Nyní je málo využívána. Je to ovšem z důvodu toho, že je svým špatným stavem značně nebezpečná pro všechny uživatele,“ uvedla starostka Svratouchu.

Kdy tak začne oprava silnice mezi Pustou Kamenicí a Svratouchem, nedokáže dnes nikdo říct.

„Stav odvolacího řízení se nachází ve stádiu po rozhodnutí Dopravního a energetického úřadu o nepodjatosti úředníků zdejšího krajského úřadu a ve stádiu přezkoumávání podkladových závazných stanovisek dotčených orgánů, zejména na úseku životního prostředí, z hlediska jejich zákonnosti. V tuto chvíli čekáme na reakce těchto orgánů. Podle výsledků prošetření stanovisek bude dále postupováno,“ sdělil mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

