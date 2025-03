Dlouhé čekání je u konce, svitavská nemocnice se dočká své opravy

Za vstupní budovou je pavilon B s lůžky ve velmi špatném stavu. To se má změnit, kraj zde plánuje investici za více než miliardu korun.

Modernizaci budou stavbaři provádět v následujících letech za chodu se všemi nepříjemnostmi, které k tomu patří. Nemocnice však slibuje, že stavba neomezí péči o pacienty.

Akce bude komplikovaná, budou se při ní postupně přesouvat stávající oddělení. Tak například v první fázi nechá kraj zbourat budovu patologie a sídlo záchranné služby, na jejichž místě má vzniknout nový pavilon.

Nové sídlo pro záchranáře se již staví u budoucí dálnice D35. Patologie se přesune do budovy bývalé nemocniční prádelny. Tu je však třeba nejdříve opravit. Tím, jak uvedl kraj v tiskové zprávě, ostatně akce začne.

„Během několika týdnů bychom mohli získat stavební povolení a ještě v roce 2025 by mohla začít rekonstrukce bývalé prádelny,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Štefka. „Půjde-li všechno podle plánů a neobjeví se nějaké neočekávané komplikace, mohla by nemocnice začít fungovat v novém zázemí už na jaře roku 2029,“ dodal.

Přednost dostaly Ústí nad Orlicí, Pardubice i Třebová

Modernizaci Svitavské nemocnice Pardubický kraj odkládal léta, přestože lůžková část je ve velmi špatném stavu. Kraj neměl a nemá dost peněz, navíc dal přednost investicím do urgentních příjmů nemocnic v Pardubicích a Ústí nad Orlicí a také se rozhodl postavit Nemocnici následné péče v Moravské Třebové. Že teď musí přijít na řadu Svitavy, uznávají patrně všichni krajští politici. Začátek stavby by proto neměly provázet žádné oslavné fanfáry, je to splacení starého dluhu.

Po dokončení stavby bude areál zdravotnického zařízení odpovídat standardům 21. století. Ve vstupní budově bude pavilon s centrálním příjmem, pacienti by tak už nemuseli hledat ambulance na jednotlivých odděleních.

Vedle vyroste nový lůžkový pavilon s pokoji po jednom až třech lůžkách a s vlastním sociálním zařízením. Lůžkové jednotky interních i chirurgických oborů budou shodně disponovat 68 lůžky. Lůžka pro příbuzné obory budou společná. Nemocnice si od toho slibuje lepší využití personálu.

„Týmy bude možné sestavovat flexibilněji, což nám pomůže se lépe vypořádat s personální situací,“ uvedl ředitel léčebné péče Svitavské nemocnice Pavel Kunčák.

Dětské lůžkové oddělení bude prostornější. Porodnice nově získá vlastní operační sál, takže rodičky už nebude nutné převážet v případě akutních problémů k operaci do jiné budovy jako dosud.

Náklady na stavbu přesáhnou miliardu korun. „Dalších více než 170 milionů korun vyčlení ze svých zdrojů Nemocnice Pardubického kraje na vybavení a zdravotnické technologie,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.