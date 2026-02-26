Spor o dokončení rekonstrukce sportovní haly. Půl miliardy je příliš, míní opozice

David Půlpán
  15:42aktualizováno  15:42
Chrudimští politici léta přemítali, zda mají za velké peníze vybudovat novou sportovní halu, anebo za menší obnos opravit starou. Po deseti letech je zřejmé, že zvolilo rekonstrukci. Opozice je proti.
Nově vybudovaný vstup do chrudimské sportovní haly. (26. února 2026)

Nově vybudovaný vstup do chrudimské sportovní haly. (26. února 2026) | foto: David Půlpán, MF DNES

Součástí první etapy modernizace chrudimské sportovní haly byla i přístavba...
Na prostranství za halou vyroste parkovací dům. (26. února 2026)
Chrudimská sportovní hala vznikla spojením nesourodých budov, které bylo...
Sporthotel na rohu Tyršova náměstí čeká demolice, nahradí ho nové ubytovací...
6 fotografií

Vedení Chrudimi se rozhodlo, že po sto milionech za první etapu oprav investuje do modernizace sportovní haly na Tyršově náměstí dalších přibližně 500 milionů korun.

„Ano, je to hromada peněz. Ale už víme, že odkládání problémů přinese jen další náklady, není na co čekat,“ řekl místostarosta Chrudimi Petr Lichtenberg (Chrudimáci).

Město převzalo halu od sokolů před šestnácti lety ve špatném stavu. Od té doby se vedly spory, zda celý areál tří budov opravit, nebo postavit novou halu u zimního stadionu. V roce 2017 zastupitelé rozhodli pro novostavbu. Po volbách však nová koalice složená z ANO, Chrudimáků a Pirátů změnila kurz a vsadila na rekonstrukci. První etapa za sto milionů korun přinesla nové šatny, opravený hlavní sál i další tělocvičnu. Teď má přijít ta výrazně dražší část.

Chrudim chce ke staré hale přistavět moderní hotel, ten původní půjde k zemi

Druhá a třetí etapa počítá s opravou Tyršova domu, novou lezeckou stěnou, demolicí sporthotelu a stavbou parkovacího domu se 174 místy i stavbou ubytovacího zařízení s kapacitou 45 lůžek a wellness provozem.

„Chceme nabídnout kvalitní sportoviště a seriózní zázemí. Musíme také opravit Tyršův dům, který je spjat s historií města. Sokol tam bude mít síň slávy, která připomeneme, jak se v Chrudimi sportovalo přes 150 lety. A parkovací dům? Ten vzhledem k tomu, jak se v této lokalitě parkuje, udělat musíme,“ uvedl starosta Chrudimi František Pilný. (ANO).

Jenže odhadovaná cena za toto bohaté menu z původních 300 milionů poskočila na 480 milionů korun. „Cena je opravdu vysoká. Nejsem z toho nadšený. Ještě doufám, že se srazí výběrovým řízením,“ řekl Pilný.

Ve volebním roce tak chrudimské politiky čeká dilema. Má smysl dávat tak velké peníze do postaršího sportovního zařízení?

„Nesmyslné zadlužení“

Část opozice říká kategorické ne. „Dodělat halu za takovou částku znamená nesmyslné zadlužení města. A přitom by v podstatě stačilo za minimum peněz tu rekonstrukci dotáhnout, aby to vypadalo slušně. Proč bychom měli například stavět ubytovnu, to je stejně nákladné, jako budovat nový hotel,“ řekl Málek.

Chrudim nedostala dotaci dokonce ani na první etapu. Plán na financování stavby parkovacího domu formou PPP projektu, díky kterému by část zatížení nesl soukromník, se radním rozpadl pod rukama.

Chrudim podle schváleného rozpočtu očekávala letos příjmy ve výši 770 milionů korun, plán na investice počítá s výdajem ve výši 150 milionů korun. Očekávané náklady na opravu haly už nyní nutí radní se držet při zdi.

Tento měsíc se například rozhodli oželet dotaci ve výši 40 milionů korun na stavbu velkého separačního dvora v průmyslové zóně u bývalé Transporty. Akci za více než 170 milionů korun chystají už léta, ale i kvůli hale by na ni neměli dost peněz. Skončí patrně i jejich koketování s myšlenkou, že koupí třináct let zavřený hotel Bohemia v centru města a zprovozní jej. Na nic takového nebudou v rozpočtu peníze.

„Plánovaná oprava haly je drahá, peníze potřebujeme jinde. Je potřeba to celé přehodnotit,“ řekl Málek.

Místostarosta Petr Lichtenberg naopak soudí, že opravu je třeba dodělat tak, aby za pár let město nelitovalo, že kvůli šetření sáhlo ke kompromisům. „Bude to náročné, rozpočet bude napnutý, ale teď je to sportoviště z mého pohledu nedodělané,“ řekl.

