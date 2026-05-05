Rekonstrukce přístavby Gymnázia Žamberk má stát více než 91 milionů korun

Komplexní rekonstrukce přístavby Gymnázia Žamberk na Orlickoústecku má stát více než 91 milionů korun. Dílčí opravy se v budově pocházející z přelomu 70. a 80. let minulého století dělaly v roce 2004, po více než čtyřech dekádách provozu ale potřebuje zásadní modernizaci a snížení energetické náročnosti. Díky rekonstrukci získá moderní zázemí pro výuku, sport i veřejnost, uvedlo pardubické hejtmanství v tiskové zprávě.
Stavební práce budou zahrnovat zateplení objektu, výměnu oken a kompletní modernizaci technického vybavení, které zajišťuje vytápění, elektřinu, vodu a větrání. Součástí investice bude také instalace řízeného větrání s rekuperací, které zlepší kvalitu vnitřního prostředí. Ve všech třech podlažích se upraví vnitřní uspořádání tak, aby budova lépe odpovídala současnému provozu školy a vznikly nové výukové i odpočinkové prostory.
Modernizaci podstoupí rovněž sportovní zázemí včetně nového multifunkčního sálu, který rozšíří možnosti výuky tělesné výchovy i mimoškolních aktivit. Objekt bude zároveň připraven pro využití moderních energetických zdrojů včetně fotovoltaiky.
Na úhradu nákladů Pardubický kraj počítá s využitím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027 v maximální výši až 15 milionů korun. Stavební práce by měly začít v září letošního roku a být hotové koncem roku 2027.
Původně Gymnázium Žamberk sídlilo jen v historické budově v Nádražní ulici. Škola má dlouhou tradici sahající až do poloviny 20. století, výuka byla zahájena v roce 1954 jako jedenáctiletá střední škola.