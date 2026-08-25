Rekonstrukce přístavby Gymnázia Žamberk vyjde na 91,6 milionu korun s DPH

Celková rekonstrukce přístavby Gymnázia Žamberk vyjde Pardubický kraj na 91,6 milionu korun včetně DPH. Objekt pochází z přelomu 70. a 80. let minulého století a potřebuje celkovou obnovu. Škole tak vznikne moderní zázemí pro výuku, sport i veřejnost a prostředí odpovídající současným požadavkům na vzdělávání i provoz. Tělesná výchova, pro niž budova z velké části slouží, se bude po dobu oprav odehrávat na jiných místech ve městě, uvedl ředitel gymnázia Kamil Koblížek.
Přístavba sice podstoupila dílčí opravy v roce 2004, ale už není v nejlepším technickém stavu a je také značně energeticky náročná. Součástí rekonstrukce bude proto zateplení a výměna oken, stejně jako změna dispozic, úprava šaten a sportovního zázemí.
"S ohledem na maximální energetickou úsporu budou zatepleny stěny, střecha, podlahy, vyměněna okna i luxfery, ale také již dožívající plastová okna za nová s výrazně lepšími vlastnostmi. Budeme řešit také změnu vytápění včetně řízeného větrání s rekuperací a nový zdroj tepla v návaznosti na běžící projekt energetických úspor EPC," uvedl náměstek hejtmana pro oblast investic Dušan Salfický (ANO).
Z přístavby zůstanou zachované v podstatě jen obvodové zdi, sloupy, stropy, vše ostatní bude vybouráno. "Kromě jiného vzniknou odpočinkové zóny, řešit budeme také velkou tělocvičnu a nově vznikne multifunkční sál, který rozšíří možnosti výuky tělesné výchovy i mimoškolních aktivit," uvedl radní pro školství Josef Kozel (3PK). Součástí projektu bude i modernizace a rozšíření sportovního zázemí.
Úpravy by měly začít na konci září a skončit na začátku roku 2028. S financováním stavby by mohly kraji pomoci evropské fondy. Z Operačního programu Životní prostředí 21+ chce získat až 25 milionů korun.
Od září bude gymnázium vyučovat pouze v historické budově, žáci, kteří mívají výuku v přístavbě, budou využívat jiný vchod a mít svou kmenovou třídu. Tělesná výchova se bude v podzimních a jarních měsících odehrávat především venku. "Škola bude využívat atletický stadion v Žamberku a další vhodná veřejná sportoviště, například bruslení na zimním stadionu. Žáci z nižších stupňů budou mít tělesnou výuku také v místní Sokolovně," uvedl Koblížek.