Rekonstrukce zastávky na Sukově třídě v Pardubicích omezí dopravu na deset týdnů

Město Pardubice letos opraví vytíženou zastávku městské hromadné dopravy na Sukově třídě ve směru do centra. Stavební práce se zaměří na obnovu nástupiště, autobusového a trolejbusového zálivu i přilehlých chodníků. Součástí úprav budou také prvky pro bezbariérový přístup. Práce potrvají zhruba deset týdnů a omezí chodce i řidiče, uvedla radnice v tiskové zprávě. Přesný termín oprav nezveřejnila.
Zastávka Sukova patří mezi důležité body městské hromadné dopravy v centru Pardubic. Stavební úpravy mají prodloužit životnost zastávky a přizpůsobit ji současným technickým standardům. Součástí projektu je také úprava hrany nástupiště a navazujících chodníků.
"Rekonstrukce zastávky Sukova přinese pohodlnější nástup a výstup z vozidel MHD, zvýší bezpečnost pohybu v okolí zastávky a zároveň zlepší podmínky pro seniory, osoby se zdravotním postižením nebo rodiče s kočárky," řekl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO).
Po dobu opravy budou auta jezdit jedním jízdním pruhem, druhý bude zavřený. V pracovní době dělníci budou řídit dopravu, mimo ni tam budou semafory.