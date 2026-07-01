Rekreační rybník Rosnička u Svitav zřejmě bude sloužit ke koupání až příští rok. Město ho v předchozím roce nechalo odbahnit, aby zlepšilo čistotu vody, neboť v něm hygienici v létě kvůli rozšíření vodních mikroorganismů často zakazovali koupání. Na letošní sezonu se ale rybník kvůli charakteru počasí nepodaří napustit, řekl ČTK vedoucí odboru životního prostředí svitavské radnice Marek Antoš.
"Srážek bylo dlouhodobě málo. Chyběl sníh v zimě, pak bylo extrémně suché jaro, takže voda nepřitekla. Snažili jsme se tomu jít naproti, vyřídili jsme si předčasné užívání a v listopadu začali napouštět, ale nestačilo to," uvedl Antoš. Podle něj měl být při průměrných srážkách rybník plný v březnu.
Bagry v Rosničce vytěžily 60.000 metrů krychlových sedimentů, který se rozvezl na okolní pole. Práce začaly v listopadu 2024, zkomplikoval a zdržel je však nález munice z druhé světové války. Odbahnění vyšlo zhruba na 53 milionů korun bez DPH, přes 38 milionů korun pokryly dotace.
Kvůli zlepšení kvality vody začalo město v roce 2018 spolupracovat s uznávaným odborníkem na sinice Blahoslavem Maršálkem. Od roku 2019 se začala na Rosničce zavádět přírodě blízká opatření, například kolem břehů přibyly mokřadní a vodní rostliny, proti sinicím se aplikovaly probiotické bakterie a začalo provzdušňování rybníka. Postupně se také na vodní plochu instalovaly takzvané plovoucí ostrovy. Ukotvené plováky, na kterých je vegetace, pomáhají vyčistit vodu a hladinu zastiňují. Město se dohodlo s rybáři na tom, že do rybníka nasadí jen vhodné druhy ryb. Nakonec ale ani to všechno nestačilo a město se rozhodlo k pádnému zásahu.
Hlubší část rybníka se naposledy odbahňovala v 60. letech minulého století. Mělčí příbřežní část, která tvoří asi třetinu vodní plochy, pak byla odbahněna v roce 2002.
Rybník Rosnička je součástí rekreačního areálu Brand. Návštěvníkům nabízí spektrum sportovních, kondičních a naučných aktivit ve zdravém přírodním prostředí. Je v něm mim jiné památník Včelích matek, který odkazuje na tradici včelařství v regionu, zatopený písník nebo pramen řeky Svitavy.