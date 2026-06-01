Nekvalifikovaní kantoři a úroveň základky, tvrdí inspekce. Ředitelka rezignovala

Ještě v roce 2021 školní inspekce chválila kladrubskou školu za vysokou úroveň odbornosti pedagogů vyučujících odborné teoretické předměty.
Nová inspekční zpráva z letošního dubna přináší docela jiný obraz. Pedagogický sbor se výrazně obměnil, řadu předmětů učí nekvalifikovaní lidé. Inspektoři uvedli, že úroveň náročnosti otázek v odborných předmětech odpovídala spíše základní škole. V odborném výcviku je prioritou ošetřování koní a namáhavá fyzická práce, nikoli trénink jezdectví.
Ředitelka Lenka Gotthardová popsala při výběrovém řízení na vedení školy v roce 2024 své plány, ale tím to skončilo. „Strategii, konkretizaci cílů ani krokům k jejich naplnění následně nevěnovala pozornost,“ uvádí se v inspekční zprávě, která pojmenovala jedenáct slabin školy.
Co napsala inspekce o škole v Kladrubech?
Zdroj: Inspekční zpráva ČŠI
Patří mezi ně minimální zpětná vazba pedagogům, nulová pestrost metod a forem práce v teoretické výuce, nedostatečná kontrolní činnost vedení, chybějící koncepce. V dokumentu školské inspekce je popsána jediná silná stránka, která se týká materiálního zabezpečení školy. Inspektoři ale v textu ocenili i schopnosti učitelů odborného výcviku.
„Po odborné poradě jsem zjistila, že pro dobré jméno školy se veřejného vyjadřování zdržím,“ uvedla Lenka Gotthardová, která patří mezi uznávané odborníky na chov koní. V minulosti řídila kladrubský hřebčín, byla i kastelánkou zámku ve Slatiňanech. Z obou funkcí byla odvolána.
Radní Pardubického kraje pro oblast školství Josef Kozel (3PK) uvedl, že rada kraje tuto středu přijala její rezignaci na post ředitelky a schválila vyhlášení konkurzu na obsazení tohoto místa.
Inspektoři za chybami vidí pedagogickou nezkušenost nejužšího vedení. Gotthardová ani po dvou letech ve vedení školy nezahájila studium pro ředitele škol a školských zařízení, což je zákonný požadavek pro výkon funkce. Podle Josefa Kozla tím ale Gotthardová nic neporušila.
„Její povinnost není definována zahájením, ale dokončením daného studia do tří let od jmenování do funkce a tento termín jí vyprší v únoru 2027. Navíc studium v březnu zahájila a s termínem splnění povinnosti by problém mít vůbec neměla,“ řekl Kozel a dodal, že kraj se nikdy dříve nesetkal s tím, že by některý ředitel školy tuto povinnost nesplnil.
Umí kraj kontrolovat své školy? Spoléhá hlavně na inspekci
Pardubický kraj se jezdeckou školou v Kladrubech dlouhodobě chlubí, označuje ji za unikátní ve spojení s tamním hřebčínem, který je jedním z nejstarších hřebčínů na světě a v roce 2019 byl zařazen na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Loni pro školu kraj vybudoval jezdeckou halu za 54 milionů korun.
Vzhledem k obsahu inspekční zprávy ale není jasné, zda kraj dokáže efektivně kontrolovat dění v jím zřízených středních školách. „Vždy je co zlepšovat, ale z pozice zřizovatele považuji naše mechanismy za dostatečné a plně funkční. S řediteli pracujeme jak individuálně, tak kolektivně,“ uvedl Kozel. Dodal, že kraj se zaměřuje zejména na nakládání s finančními prostředky a správu majetku svěřeného dané organizaci, což jsou podle něj dominantně zřizovatelské role, které mu přísluší.
„Kontrolní činnost vzdělávacího procesu je dominantně řešena státem, a to prostřednictvím ČŠI, se kterou úzce spolupracujeme. V tomto bych chtěl velmi vyzdvihnout a pochválit činnost inspektorů, kteří se více a více zaměřují na metodickou podporu v samotných školách, svá zjištění vždy se zástupci našeho odboru konzultují,“ uvedl.
Kontroly inspekce jsou pravidelné, nicméně mezi nimi bývá dlouhý odstup. V případě kladrubské školy činil pět let. Pokud zřizovatel situaci ve školách průběžně nekontroluje, může škola procházet krizí měsíce i roky. Problém se pak projeví až při inspekci nebo po upozornění veřejnosti.
Radní jednali o situaci v kladrubské škole na základě inspekční zprávy 11. května. Když redakce iDNES.cz žádala o podklady, kraj poslal všechny s výjimkou zprávy, která se týkala kladrubské školy. A neposlal ji ani po opakované žádosti s odůvodněním, že jednání o situaci na škole probíhají a „jejich výsledek bude známý na některé z nadcházejících Rad Pardubického kraje“. Reakce přišla, až když redakce iDNES.cz toto úterý poslala kraji konkrétní dotazy vycházející z inspekční zprávy.