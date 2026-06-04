V prvním případě při první silniční kontrole mezi obcemi Horní Jelení a Ostřetín policisté jedenadvacetiletému mladíkovi naměřili 2,25 promile alkoholu. „Policistům se přiznal, že vypil několik piv a několik panáků tvrdého alkoholu,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.
Nebyl to však jediný prohřešek. Při provedené lustraci navíc policisté zjistili, že muž nemá za volantem co dělat ani jako střízlivý, neboť má platnou blokaci řidičského oprávnění.
„Po první kontrole policisté muži zakázali další jízdu a tak si na místo zavolal jiného řidiče, střízlivého, který ho i s vozidlem odvezl,“ dodala Holečková.
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Opilý řidič pustil na své místo spolujezdce, prozradily ho pantofle pod volantem
Policisté nemohli tušit, že ani ne po třech hodinách narazí na hříšníka znovu. Tentokrát ho zastavili v Holicích. Výsledek dechové zkoušky nebyl o moc lepší. Byla opět pozitivní, a to s hodnotou 1,78 promile alkoholu.
„Jsem blbej, no,“ reagoval v policejním videu odevzdaně jednadvacetiletý muž, když se ho policista ptá, proč znovu usedl za volant.
Za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí řidiči v případě pravomocného odsouzení až rok ve vězení, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.