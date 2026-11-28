Na silnicích ve vyšších polohách Orlickoústecka, Svitavska a Chrudimska v Pardubickém kraji dnes ráno zůstávala vrstva uježděného nebo rozbředlého sněhu. Na Orlickoústecku se na silnicích může místy objevit námraza. Silnice v nižších polohách kraje byly po chemickém ošetření většinou bez sněhu, uvedli silničáři.
Se sněhem na silnicích musejí řidiči počítat v okolí Vysokého Mýta, Svitav, Poličky, Skutče nebo v Železných horách a v okolí Třemošnice. Dálnice D11 a D35 v kraji byly mokré nebo vlhké.
Přes den se v Pardubickém kraji čeká zpočátku zataženo nízkou oblačností, na horách ojediněle se slabým sněžením. Odpoledne a večer by se měla oblačnost většinou rozpouštět. Teploty by se měly přes den pohybovat od minus šesti stupňů do nuly.