Policejní hlídka dálničního oddělení si ve středu krátce po poledni všimla neobvyklého počínání dvacetiletého muže na dálnici D35 na 138. kilometru nedaleko Sezemic na Pardubicku. Mladík se pokoušel stopovat auta na jednom z nejméně vhodných míst, a to přímo u dálničních svodidel. Nebezpečně riskoval a přibližoval se blíže k jízdnímu pruhu. Žádné z projíždějících aut mu nezastavilo.
„Policie přijala na tísňové lince oznámení o osobě, která se pohybuje na dálnici D35. Hlídka, která se tou dobou nedaleko místa nacházela, jela situaci prověřit,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.
Odvozu se tak přece jen nakonec dočkal. Ve chvíli, kdy se k němu policejní hlídka přibližovala, začal se vracet zpátky ke svodidlům. Chvíli nevěděl, co si počít, nakonec ale přeskočil zase zpátky za svodidla.
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Své chování vysvětlil tím, že se akutně potřebuje dostat do Prahy a proto zvolil nepřilíš bezpečný způsob vyhledání dopravy. Stopování a následný odvoz se mu nakonec prodražil několikanásobně víc než jízdenka na vlak. Ačkoliv to nebylo do Prahy, kam původně mířil, s pokutou tisíc korun ho policie převezla z tělesa dálnice alespoň na blízké bezpečnější místo.