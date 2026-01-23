Prokluzoval, ale auto vytáhl. Hasiči testovali nového robota

Radek Latislav
  17:32aktualizováno  17:32
Křest ohněm. Tak by se dala nazvat ukázka českého hasicího robota Hecthora, kterého během nasimulovaných reálných podmínek otestovali hasiči v Poličce. Pásový autonomní pomocník se ve své nové generaci může stát jejich parťákem při mimořádných situacích. Jeho předchůdce se osvědčil ve válce na Ukrajině, kde zasahuje u trosek po ruských útocích.

Multifunkční pásový dron v hasičských barvách měl dnes svoji premiéru před hasiči v Poličce, kde je zajímalo, jak si poradí s vyproštěním automobilu z těžko dostupného terénu nebo jak zvládne uhasit požár.

„S robotem zvládne pomocí joysticků pracovat i laik. V podstatě je to takové autíčko na dálkové ovládání, podstatně jednodušší než dron. Vydrží pracovat až deset hodin bez nutnosti dobíjení,“ řekl Rostislav Hakl, generální ředitel společnosti THT Polička, která stojí za výrobou hasícího robota společně s ProLab Engineering při Technické fakultě ČZU v Praze.

Hasiči v Poličce ukázali testování hasicího robota Hecthor II. (23. ledna 2026)
Hasiči v Poličce ukázali testování hasicího robota Hecthor II. (23. ledna 2026)
Hasiči v Poličce ukázali testování hasicího robota Hecthor II. (23. ledna 2026)
Hasiči v Poličce ukázali testování hasicího robota Hecthor II. (23. ledna 2026)
Hasiči v Poličce ukázali testování hasicího robota Hecthor II. (23. ledna 2026)
Mohutný robot na pásech měl nejdříve za úkol vytáhnout zabrzděné auto z bývalého kravína, který simuloval stísněné prostory podzemní garáže, v níž se nachází po požáru uhašený elektromobil. Požárem jsou však zasažené baterie a bez jeho vytažení hrozí rozhoření.

Stroj pohání dva elektromotory o celkovém výkonu 110 koní s točivým momentem 3 000 Nm, což je na takto malé vozítko velká síla. A bylo to patrné i při vytahování zaklíněného auta s prázdnými pneumatikami, kdy pásový stroj o hmotnosti 400 kilogramů vytáhl přes tunu vážící auto i s hasičem. Robot přes prokluzy obstál i na zledovatělém kopci.

„Jsou to náročné podmínky. Za normálních okolností utáhne bez problému vozidlo o hmotnosti 1,7 tuny. Tažnou sílu lze v případě potřeby zvýšit přidáním závaží,“ podotkl Petr Hnízdil, zakladatel ProLab Engineering, kde platformu odborníci vyvíjeli pět let.

„Je to univerzální stroj pro záchranné, hasičské a obranné mise, přičemž jeho pokročilý AI navigační systém umožňuje autonomní operace v náročném terénu. První verze tohoto robota už jeden rok pracuje v Charkově. Stroj doteď úspěšně funguje. Z hasičských zásahů u nás zkušenosti nemáme. I pro nás je to test, co robot dovede v rukách hasičů,“ dodal Hnízdil k první verzi, která byla nasazena v rámci spolupráce s organizací Team 4 Ukraine. A na Ukrajinu v těchto dnech míří i druhá verze Hecthora.

Dokáže se ochránit před ohněm

Hecthor II je na rozdíl od svého předchůdce vybaven integrovanou termokamerou pro dálkové monitorování zásahu a vyhledávání skrytých ohnisek. Má také samočinnou ochrannou trysku, která dokáže vytvořit vodní deštník pro ochranu robota, pokud by byl ohrožen požárem, což ukázal při úspěšném hašení požáru auta. Výhodou druhé verze robota je i variabilnost modulárních nástaveb, které lze různě zaměňovat například za osvětlovací sestavy, nástavby na převoz materiálu apod.

„Robot v této konfiguraci umí následovat osobu, která se před ní pohybuje. To je další pokroková funkce, která by měla zvýšit komfort obsluhy Hecthora,“ dodal Hakl ke stroji, jehož cena se podle výbavy pohybuje kolem dvou milionů korun.

Zda se tento technologický parťák stane i pomocníkem profesionálních hasičů, ukážou další testy. Ředitel HZS Pardubického kraje Aleš Černohorský si robota umí představit ve výbavě hasičů v Poličce, kde by mohl bezpečně pomáhat například při mimořádné situaci v nedalekém areálu muniční továrny.

„Poměr cena výkon stroje a vzhledem k jeho jednoduché obsluze se určitě koupi nabízí. První kousek bychom chtěli pořídit na stanici do Poličky i vzhledem k exponovanému území v Bořinách, kde pochopitelně vzhledem k výrobě hrozí poměrně velké nebezpečí. Stejně tak si ho umím představit jakou součást výbavy kterékoliv jednotky v okresním městě, kde jsou podzemní garáže, průmysl a podobně,“ řekl Černohorský s tím, že profesionální hasiči jsou s firmou domluveni na dalším testování robota.

„Pro mě je nejcennější člověk, a pokud statik při nějakém neštěstí nepovolí do objektu vstup a my potřebujeme být uvnitř, byl by stroj jako Hecthor tím největším benefitem,“ dodal ředitel krajských hasičů.

