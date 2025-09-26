Program zahrnuje projev starosty, hudební vystoupení žáků ZUŠ Čáslav, setkání s autorem sochy Albertem Králíčkem i tematickou výstavu o životě a díle Chittussiho.
Akce proběhne od 14:00 do 16:00 na Chittussiho náměstí a vstup je zdarma.
Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.
Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...
O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...
Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.
Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...
Cyklistům a chodcům se v průběhu října otevře poslední úsek stezky mezi Plzní a Chrástem, která nahradila zrušenou železniční trať. Stavební firma finišuje s napojením nové cesty na roky používanou...
V sobotu 27. září bude v parku v Ronově nad Doubravou slavnostně odhalena socha rodáka a malíře Antonína Chittussiho, považovaného za zakladatele české moderní krajinomalby.
Moravskokrumlovský zámek má před sebou ještě nejméně šest let, kdy bude vystavovat Slovanskou epopej Alfonse Muchy. Podle ředitele organizace Kultura Moravský...
Do oprav a rekonstrukcí svých mateřských a základních škol investoval Jablonec nad Nisou za posledních pět let 540 milionů korun. Zhruba 30 procent peněz...
Mladý řidič zemřel ve čtvrtek v noci při dopravní nehodě na silnici 10, která se stala mezi Tanvaldem a Velkými Hamry na Jablonecku. S vozem Ford Fiesta se po...
Právo rodiče na pobyt s dítětem ve zdravotnickém zařízení není absolutní, je podmíněné například vybavením nemocnice a nesmí narušit péči o další pacienty. Nejvyšší soud (NS) zamítl dovolání matky,...
U nálezu více než 750 kg munice poblíž střelnice v olomoucké části Černovír zasahovali od čtvrtečního večera policejní pyrotechnici. Oblast byla uzavřena až do pátečního rána. Pyrotechnici menší kusy...
Bez přilby, registrační značky, řidičského průkazu a pod vlivem drog ujížděl na motorce policistům v Litomyšli osmnáctiletý mladík. Při jízdě neriskoval sám, ale ohrožoval i život čtrnáctiletého...
Za koncerty i divadlem míří v Brně v létě lidé na nádvoří brněnského hradu Špilberk. Jenže ne vždy se vydaří počasí. Právě i kvůli tomu chce vedení hradu nyní nechat nádvoří zastřešit. Jak přesně, to...
Jihočeský kraj bude potřebovat na příští rok na zajištění provozu sociálních služeb více než dvě miliardy korun. Je to přibližně stejná částka jako letos....
Turnov zvýšil maximální cenu u vypsané zakázky na přestavbu sportovní haly z 200 na 220 milionů korun bez DPH. K nezvyklému kroku se rozhodl kvůli riziku, že...
Pamatujete si ještě na Den D? Tenhle podnikatelský pořad svého času bavil i vzdělával zároveň. Soutěžící tam s rozechvělým hlasem přesvědčovali investory, aby jim svěřili své peníze, a diváci s...