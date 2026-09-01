Ronov nad Doubravou rozšíří knihovnu do historického domu vedle radnice

Městská knihovna v Ronově nad Doubravou na Chrudimsku se rozšíří o další prostory v sousedním historickém domě vedle radnice. Nové zázemí vznikne v domě čp. 149 a bude propojené se současnou galerií. ČTK to řekl starosta Ronova nad Doubravou Marcel Lesák (Dejme šanci Ronovu).
Knihovna sídlí v čp. 150 a další její zázemí má vzniknout v přízemí domu čp. 149. Součástí prostor bude místnost pro zaměstnance a vstupní část, která bude sloužit rovněž jako informační centrum.
Nová knihovna má být součástí širšího kulturního prostoru. V sousední části objektu už město provozuje galerii, kde se konají výstavy a město tam pořádá svatby.
Dům město koupilo před několika lety. V minulosti byl soukromým objektem a podle Lesáka nebyl příliš udržovaný. Město jej získalo mimo jiné proto, že je bezprostředně vedle radnice a chtělo mít kontrolu na tím, co v něm bude.
"Byl to soukromý objekt, který byl pronajatý. My jsme ho kupovali asi před sedmi nebo osmi lety, protože to bylo vedle radnice takové docela neutěšené. Čekalo to právě na tohle využití," uvedl Lesák.
Budova podle něj pochází z období první republiky. Výraznější přestavbou prošla pravděpodobně ve 30. letech minulého století, kdy v ní vznikl také sál. V posledních desetiletích se podle starosty objektu dostávalo především běžné údržby.
Město už má projekt připravený a čeká na rozhodnutí o přidělení dotace. O podporu požádalo MAS Železnohorský region. Podle Lesáka by dotace mohla činit polovinu nákladů, které odhaduje na osm milionů korun. "Pokud vše půjde podle plánu, mohla by být knihovna dokončena během příštího roku, případně do konce následujícího roku," řekl Lesák.
Město zároveň pokračuje v rekonstrukci novogotické radnice. Letos by měly být dokončeny práce na její čelní fasádě včetně výměny oken a dveří. Následně čeká radnici úprava vnitřních prostor, řekl starosta.