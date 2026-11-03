Uvažované rozšíření cyklostezky z Chrudimi do Slatiňan by mohlo stát 40 milionů korun i více. Záležet bude na parametrech budoucí cesty podél řeky Chrudimky a například i na tom, zda součástí bude její osvětlení, řekl dnes novinářům starosta Chrudimi František Pilný (ANO). Komplikované by mohlo být i získání potřebných pozemků. Na záměru spolupracují obě města, která se podělí i o náklady.
"Záleží na tom, jestli projektant půjde víc do pole a soukromých pozemků nebo blíž k řece na pozemky Povodí Labe. Zejména v části slatiňanské je hodně vzrostlých stromů, jejichž kořeny cyklostezku ničí," uvedl Pilný. Podle něj existuje i varianta vést v této oblasti cyklostezku estakádou na pilířích mezi stromy, což by však bylo velmi nákladné.
Současná cyklostezka je široká asi 1,5 metru. Některé pozemky pod ní vlastníci v minulosti prodat nechtěli. Nově by asfaltová cesta měla mít ideálně šířku 3,5 metru a na obou stranách ještě půlmetrový travnatý pás. Městské úřady s vlastníky jednají, v některých případech bude podle Pilného možná nutné i vyvlastnění pozemků.
Spojnici obou měst hojně využívají chodci a cyklisté, chodí po ní i lidé s kočárky. Ve dnech, kdy je pěkné počasí, se pak někdy obtížně vyhýbají, přibylo také elektrokol a elektrokoloběžek, což zhoršuje bezpečnost uživatelů.
Chrudim také chce, aby stezka procházela pod mostem u obchodního centra Tesco a odpadlo přecházení městského okruhu, Slatiňany také plánují nový podjezd pod mostem ve městě. I ten by umožnil cyklistům bezpečně překonat frekventovanou komunikaci, dnes musí využívat přechod pro chodce.