Pardubice mají plán na dostupnější bydlení, nájemné má být levnější než tržní

Kryštof Ženatý
  12:22aktualizováno  12:22
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Vizualizace polyfunkčního domu Lávka (9. července 2026)

Vizualizace polyfunkčního domu Lávka (9. července 2026) | foto: Rozvojový fond Pardubice

Vizualizace polyfunkčního domu Lávka (9. července 2026)
Vizualizace polyfunkčního domu Lávka (9. července 2026)
Vizualizace bytového domu v ulici K Polabinám (9. července 2026)
Vizualizace bytového domu v ulici K Polabinám (9. července 2026)
7 fotografií
Vedení pardubické radnice nedávno přišlo s ambiciózním projektem. Díky Městskému nájemnímu fondu by mohlo vzniknout několik bytových domů, které by pomohly řešit problémy s bydlením v krajském městě.

V nejbližší budoucnosti jde především o projekt Lávka v Husově ulici a také o dvojici bytových domů v ulici K Polabinám, které by zacelily nevzhlednou proluku směrem k nábřeží Závodu míru. A i když s personálním obsazením kanceláří na magistrátu mohou zahýbat říjnové volby, stávající vedení má jasnou vizi.

„Přicházíme s hotovým, detailním plánem pro období po říjnových volbách. Chceme lidem ukázat, že víme přesně, jaké kroky podnikneme hned v prvních týdnech po sestavení nového vedení města,“ uvedl pardubický primátor Jan Nadrchal (ANO).

Vizualizace polyfunkčního domu Lávka (9. července 2026)
Vizualizace polyfunkčního domu Lávka (9. července 2026)
Vizualizace polyfunkčního domu Lávka (9. července 2026)
Vizualizace bytového domu v ulici K Polabinám (9. července 2026)
7 fotografií

Podle něj je zásadní, že nebude třeba vytvářet nové instituce plné úředníků. „Celý projekt Městského nájemního fondu zorganizujeme v rámci struktur, které město už dávno má a které skvěle fungují,“ doplnil Nadrchal.

Souhlasí s ním i náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice), který má na starosti rozpočet. O veškerou agendu spojenou s novými projekty a Městským bytovým fondem by se totiž měl starat Rozvojový fond.

„Z pohledu rozpočtu města by bylo naprostým nesmyslem zakládat novou příspěvkovou organizaci nebo úřednickou kancelář. Zvláště v situaci, kdy zde máme stoprocentně vlastněnou městskou společnost, jež má ve své základní listině péči o nebytové a bytové prostory odjakživa v náplni své činnosti stejně jako rozvojové projekty pro město,“ řekl Rychtecký.

Příkladem podle něj může být třeba rekonstrukce Machoňovy pasáže. „Tam vznikla řada funkčních a velmi pěkných nebytových a bytových prostor včetně nových parkovacích kapacit,“ podotýká.

Nákladové nájemné

Stávající bytový fond, který čítá přibližně 2 100 bytů, zůstane ve správě města. Rozvojový fond Pardubice by se měl postarat o nové projekty. „Uvnitř fondu se zřídí specializované investiční středisko, které využije stávající kapacity. Tím urychlíme přípravu projektů směřujících do výstavby cenově dostupného nájemního a družstevního bydlení například v ulici k Polabinám, připravovaného projektu Lávka v Husově ulici, Hůrkách nebo bývalých Masarykových kasárnách,“ vypočítal Rychtecký.

Byty v těchto projektech by se v budoucnu měly pronajímat za takzvané nákladové nájemné. „To na jedné straně umožňuje reprodukci a rozšiřování majetku, ale zároveň je cenově dostupnější pro mladé pracující rodiny a potřebné profese typu zdravotnického či pedagogického personálu, složek městské policie, hasičského sboru nebo pracovníků v sociálních službách. Strategické projekty budou podléhat schválení valné hromadě, kterou je rada města, a v případě garancí pro vícezdrojové financí pak i se souhlasem zastupitelstva,“ řekl Rychtecký, který počítá s úzkou součinností s kontaktním místem pro bydlení, které již funguje pod odborem sociálních věcí.

Rozvojový fond je na tuhle situaci připraven. „Pro nás je to organizačně jasná věc. Jakmile po volbách padne politické rozhodnutí, administrativně uvnitř fondu zřídíme samostatnou účetní kapitolu a specializované středisko. Naše účetní oddělení bude spravovat vázaný účet Městského nájemního fondu,“ uvedl předseda představenstva Rozvojového fondu Jan Šárka.

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Na tento účet pak potečou veškeré vybrané nájmy. „Tyto prostředky budou přísně oddělené od zbytku hospodaření města. Budou vázané výhradně na splácení stavebních úvěrů a na přípravu dalších domů. Veškerou administrativu nájemních smluv a údržby budov převezme naše stávající majetkové oddělení fondu, které už dnes spravuje prvních sto městských bytů. Vše máme odborně předpřipravené a po volbách budeme schopni okamžitě jednat podle požadavků města,“ dodal.

Dobrá zpráva pro uchazeče

Vedení města už má připravené i konkrétní kroky. Především projekt Lávka už je totiž v poměrně pokročilé fázi přípravy. „Hned na prvním povolebním zastupitelstvu schválíme formální převod určených městských pozemků pro projekty Lávka a ulice K Polabinám na Rozvojový fond. Tím fondu majetkově uvolníme ruce pro získání stavebních povolení. Současně s tím odstraníme mezičlánek soukromých investorů a zajistíme, že tyto domy budou sloužit výhradně pro potřeby Pardubáků, nikoliv pro spekulace,“ předeslal primátor Jan Nadrchal.

Pro případné zájemce o bydlení by to byla dobrá zpráva. Mohli by se o něj totiž poměrně záhy začít aktivně ucházet. „Paralelně s převodem pozemků spustíme na kontaktním místě pro bydlení přípravu kritérií a bodový systém pro budoucí nájemníky z řad mladých rodin, seniorů a potřebných profesí. Zároveň dojde k úpravě zakládací listiny fondu, aby mohl poskytovat dostupné ceny prostřednictvím nákladového nájemného, které bude levnější než tržní, a to navíc s dlouhodobou perspektivou po dobu například dvaceti let,“ popsal celý proces náměstek primátora Jakub Rychtecký.

„V této fázi také administrativně založíme první městská bytová družstva pro družstevní model bydlení, kde fond bude držet majoritní kontrolu. Tady ceny na výstavbu snížíme díky vkladu pozemků do družstva,“ dodal.

Rozvojový fond spouští výběr zhotovitelů projektových dokumentací. „Ostrá projekce již běží u projektu Lávka v Husově ulici, kde po prázdninách podáme žádost o stavební povolení a věříme, že na konci roku 2027 budeme stavět,“ uvedl předseda představenstva Rozvojového fondu Jan Šárka.

Peníze zpět do bydlení

U 114 bytů v ulici K Polabinám plánuje zahájit výběr zhotovitele pro stavební povolení.

„Naše ekonomické oddělení souběžně s tím zajistí financování staveb, a to kombinací vlastních zdrojů fondu, dotací ze Státního fondu podpory investic a zvýhodněných úvěrů. Tyto úvěry pak budeme bezpečně splácet z vybraného nákladového nájemného, které umožňuje vícezdrojové financování s velmi výhodnou úrokovou sazbou a přiměřený zisk, který se bude kompletně vracet na náš vázaný účet pro stavbu dalších bytů,“ doplnil předseda představenstva Jan Šárka.

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