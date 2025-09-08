Pěšky, na kole i koloběžce. Lidem se otevře obchvat Pardubic i Vysokého Mýta

Autor: rl, dp
  11:42aktualizováno  11:42
Hned dvě významné silniční stavby v Pardubickém kraji, které uleví dopravě v Pardubicích a ve Vysokém Mýtě, se tento a příští týden otevřou na několik hodin veřejnosti, než na ně před finálním zprovozněním na konci roku vyjedou auta.

Jako první přijde na řadu dálniční obchvat Vysokého Mýta, který začne řidičům sloužit letos v prosinci. Veřejnost si nový úsek D35 Vysoké Mýto – Džbánov bude moci prohlédnout v rámci Dne otevřené dálnice v sobotu 13. září.

Stavba dálnice D35 na úseku Vysoké Mýto – Džbánov jde do finále. (6. srpna 2025)
Stavba dálnice D35 na úseku Vysoké Mýto – Džbánov jde do finále. (6. srpna 2025)
Ředitelství silnic a dálnic zve veřejnost na prohlídku téměř dokončené dálnice u Vysokého Mýta.
Okružní křižovatka na silnici I/35 u Zámrsku, která bude sloužit nájezdu na dálnici. (11. srpna 2025)
19 fotografií

Prozkoumat bude možné dálnici pěšky, na kole, na bruslích nebo na koloběžce. Od 10 do 16 hodin bude připraven doprovodný program včetně ukázek silniční a stavební techniky, fotokoutku a her pro děti.

ŘSD upozorňuje, že vstup na dálnici pro pěší a cyklisty bude možný z poutní cesty na Knířov. Vyhrazené parkoviště pro auta bude přímo na dálnici u mimoúrovňové křižovatky Džbánov.

Dny otevřených staveb ŘSD

  • D35 Vysoké Mýto – Džbánov 13. září 2025 (zprovoznění 16. prosince 2025)
  • I/36 Pardubice, Trnová–Fáblovka–Dubina 19. září 2025 (zprovoznění 5. prosince 2025)
  • D35 Janov – Opatovec 11. října 2025 (zprovoznění 18. prosince 2025)

Šestikilometrový úsek dálnice D35 se otevře nejpozději 16. prosince a v krajině už má dnes jasné kontury včetně velké mimoúrovňové křižovatky u Džbánova se dvěma nápadně velkými okružními křižovatkami, které budou do dokončení navazujícího úseku sloužit jako hlavní přivaděč ke stávající spojnici I/35.

U přivaděče, který napojí dálnici na hlavní silnici, se soustředí velké množství prací, neboť křížení bude muset po zprovoznění obchvatu přenést velký nápor dopravy. Souběžně tak běží i stavba plánovaných semaforů, bez nichž se křižovatka neobejde.

Dokončovací práce jedou naplno v celé trase dálnice. „Na stavbě D35 Vysoké Mýto – Džbánov probíhá pokládka konstrukčních vrstev vozovky, montáž protihlukových stěn, betonáž monolitických odvodňovacích žlabů. Na mostních objektech se dokončuje hydroizolace, provádějí se úpravy pod mosty,“ uvedla Petra Drkulová z pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na obchvatu Pardubic čeká překvapení

Silniční tour se o týden později přesune na nový severovýchodní obchvat Pardubic, který si budou moci lidé prohlédnout v rámci dne otevřené stavby. Na čtvrteční dopravní konferenci v Pardubicích to řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Severovýchodní obchvat o délce 4,2 kilometru vedoucí z Dubiny do Trnové se staví od prosince 2022, jeho součástí je nový most přes Labe. Bude největším lanovým zavěšeným mostem v Česku. ŘSD už dříve oznámilo, že řidiči na novou silnici budou moci poprvé vyjet letos 5. prosince.

V pátek 19. září bude pro veřejnost obchvat otevřen odpoledne, uvedl Mátl. „Chystáme pro občany Pardubic jako omluvu za ta příkoří, která museli s touto stavbou zažívat, překvapení. Chceme zpestřit odpoledne, aby si to lidé v Pardubicích užili,“ uvedl bez bližších podrobností.

V letošním roce ŘSD zprovozní i dálnici mezi Litomyšlí a Svitavami. Téměř dvanáctikilometrový úsek má být zprovozněn 18. prosince.

Na centimetr přesně. Stavbaři usadili estakádu, v říjnu se D35 otevře bruslařům

„Díky optimálnímu počasí se nám daří ukládat denně 2 500 tun obalované směsi. Dokončení pokládky asfaltových vrstev je plánováno na konec října,“ sdělila Drkulová. Na stavbě intenzivně probíhají také práce na mostní estakádě přes I/35. Na levém mostě probíhá betonáž říms a pokládka izolačního systému. Na pravém mostě se dokončuje předpínání nosné konstrukce a osazování definitivních mostních ložisek.

Prohlédnout si stavební dílo, jehož stavba začala v květnu 2023, půjde 11. října.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...

Proč jsou Pražané bez práce? Půlka uchazečů přešla na online registraci

Na území hlavního města Prahy ke konci měsíce srpna podíl nezaměstnaných osob, vzrostl na 3,5 procenta. Počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 1 205 osob na 35 015. Ve srovnání se stejným obdobím...

8. září 2025  11:16

Dopravu v Olomouci komplikují další uzavírky, rozsáhlé opravy potrvají do podzimu

Řidiči a cestující musejí v Olomouci počítat s dalšími dopravními komplikacemi. Přinesly je opravy silnic a ulic, které začaly dnes a potrvají až do podzimu. Rekonstrukce půlkilometrového úseku...

8. září 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Za nacistickou vlajku v konvoji soud uložil vyšší pokutu, podmínka neplatí

Odvolací senát Krajského soudu v Plzni pozměnil trest manželům z jižních Čech, kteří při loňských oslavách osvobození Plzně zamávali z vojenského auta vlajkou s nacistickým křížem. Senát zrušil...

8. září 2025  11:02

Ostrava vyhlásila ideovou soutěž na Svět dopravy, jde o stavbu za miliardu Kč

Ostrava vyhlásila ideovou soutěž na projekt Světa dopravy, který má vzniknout u nádraží Ostrava-Vítkovice a částečně i v aktuálně rekonstruované výpravní...

8. září 2025  9:23,  aktualizováno  9:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nízké mosty jsou pastí pro dodávky. Řidiči se po nárazu rozsypal karavan

Dva mosty kousek od sebe s výškou jen 2,5 metru jsou v Písku pastí pro řidiče dodávek a obytných vozů. Jen od začátku roku tam policisté řešili deset událostí, kdy řidiči nedbali značek a zasekli se...

8. září 2025  10:52

Chtěl zpátky do výcviku, hájí se vojenské zdravotnice souzené za smrt studenta

Okresní soud ve Vyškově dnes otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. V případu jsou kvůli usmrcení z nedbalosti obžalované dvě zdravotnice. Tragédie se stala předloni...

8. září 2025  8:52,  aktualizováno  10:49

Dospělé Čechy digitální technologie baví, necelou pětinu však zároveň stresují

Digitální technologie jsou pro většinu českých dospělých nepostradatelné a přinášejí jim inspiraci i zábavu, zároveň však u části populace vyvolávají stres a...

8. září 2025  9:05,  aktualizováno  9:05

Posílám foto, ze sobotní akce, kdy na hřišti mezi paneláky (vedle Novodvorské Plazy) opravili malování.
Určitě si to rodiče a hlavně jejich děti užijí.

vydáno 8. září 2025  10:36

Praha, Lhotka

Úplné zatmění Měsíce.

vydáno 8. září 2025  10:35

Po nákladné rekonstrukci se v podchodu u Chodovské tvrze na Jižním městě už zase chodí. Pěší, ale také cyklisté jásají, rychlé spojení pod frekventovanou silnicí dlouho chybělo. Líbí se i grafická...

vydáno 8. září 2025  10:35

Jiřinková slavnost v Letňanech. Již dvacátý ročník výstavy jiřin probíhá v prvních dvou dnech tohoto týdne v obřadní síni letňanské radnice.

vydáno 8. září 2025  10:33

Po nákladné rekonstrukci se v podchodu u Chodovské tvrze na Jižním městě už zase chodí. Pěší, ale také cyklisté jásají, rychlé spojení pod frekventovanou silnicí dlouho chybělo. Líbí se i grafická...

vydáno 8. září 2025  10:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.