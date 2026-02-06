Paradoxní hlasování o odstranění sochy rudoarmějce. SPD pro, ODS proti

Milan Zlinský
  15:52
Pouhé tři hlasy chyběly k tomu, aby z pardubického náměstí Republiky zmizela socha sovětského vojáka a pionýrů. Ani jeden hlas nedodala ODS. Za ANO hlasoval kladně pouze primátor Jan Nadrchal a jeho náměstkyně Jiřina Klčová. Návrh naopak podpořili zastupitelé za SPD a Trikoloru.

Těžko si představit, že by bývalý premiér a šéf ODS Petr Fiala zablokoval odstranění symbolu propagující komunismus a Sovětský svaz. A naopak, že by šéf SPD Tomio Okamura zvedl ruku pro to, aby takový artefakt zmizel z ulice do muzejního depozitáře.

Socha Rudoarmějce nedaleko zámku v Pardubicích
Socha sovětského vojáka se v Pardubicích neodhalovala v květnu, ale v listopadu 1957.
4 fotografie

Ovšem právě něco takového se v pondělí večer odehrálo na jednání pardubického zastupitelstva. Atmosféra v sále naznačovala, že by konečně po letech měly skončit dohady o tom, zda na náměstí Republiky bude dál stát sousoší z 50. let minulého století, které zobrazuje rudoarmějce a pionýry. „Návrh je za mne rozumný, podpořím ho, když předkladatelé doplní do usnesení, že akce bude mít dopad na městský rozpočet,“ uvedl první náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.

Předkladatelé návrhu z TOP 09 a Pirátů zpozorněli. Jejich šance na úspěch se dramaticky zvedly. Zvláště když alespoň vlažnou podporu projevil i primátor a šéf radniční koalice Jan Nadrchal z hnutí ANO a jeho náměstkyně a kolegyně ze strany Jiřina Klčová.

„Na možném stěhování sousoší pracujeme vlastně už dva roky. Musím říct, že to často není příjemná práce. Občas mi chodí i výhrůžky. Ovšem jsme vlastně předběžně domluveni, že by socha mohla putovat do depozitáře Východočeského muzea,“ uvedla Jiřina Klčová.

Původně tam měl stát Stalin

V tu chvíli se zdálo, že je hotovo a Pardubice se zbaví uměleckého díla Josefa Malejovského z roku 1957, jež mělo původně znázorňovat nechvalně známého vůdce Sovětského svazu Josifa Vissarionoviče Stalina. Až pád jeho kultu mohl za to, že místo něj putoval na podstavec prostý voják.

Hlasování o odsunu sochy rudoarmějce

Pro odstranění sochy:

Dominik Bečka, Lukáš Havlena, Vojtěch Jirsa (všichni Piráti), Robert Hrdina (Zelení), Vít Ulrych (KDU-ČSL), Martin Slezák, Ondřej Müller (oba TOP 09), Jiří Lejhanec, František Brendl (oba Společně pro Pardubice), Jakub Rychtecký, František Němec, Štěpánka Fraňková (všichni Žijeme Pardubice), Jan Nadrchal, Jiřina Klčová (oba ANO), Filip Sedlák (Naše Pardubice), Leoš Janda (Trikolora), Milan Chaloupecký (SPD)

Zdrželi se hlasování:

Karel Haas, Jan Mazuch, Petr Klimpl, Petr Kvaš, Dušan Stránský, Vítězslav Štěpánek (všichni ODS), Dušan Salfický, Radek Hejný, Martin Kolovratník, Filip Šťastný, Jan Hrabal, Jan Procházka, Jiří Rejda, Jana Hanzlíková, Adéla Zdráhalová (všichni ANO), Otakar Janecký (Žijeme Pardubice), Jan Metelka, Simona Machačová (oba Naše Pardubice)

„Pomník nebyl postaven jako pietní připomínka konce války. Je to propaganda své doby, původně dokonce zamýšlená jako socha Stalina. Pro mnoho pamětníků a obětí komunistického režimu není neutrální historickou kulisou, ale symbolem moci, která jim ublížila,“ řekl za předkladatele zastupitel Ondřej Müller z TOP 09, který už také věřil ve svůj úspěch.

Jenže pak přišlo hlasování a studená sprcha. Návrh neprošel o tři hlasy, a to hlavně kvůli tomu, že se proti kompletně postavila ODS. Všichni její zastupitelé včetně poslance Karla Haase se zdrželi.

„Dlouhodobě říkáme, že jsme pro to, aby rudoarmějec zůstal na místě. Určitě bychom se nebránili edukaci třeba v podobě vysvětlovací tabulky, aby bylo jasné, za jakých podmínek pomník vznikal, aby to viděli dnešní mladí lidé. Určitě si ale nemyslíme, že by bylo dobré sochu bourat nebo stěhovat,“ řekl šéf zastupitelského klubu ODS Jan Mazuch.

Pro bod nehlasovali ani politici z hnutí ANO kromě Nadrchala a Klčové. Ruku naopak zvedli zástupci SPD nebo Trikolory. „Paradoxy hlasování o přemístění pomníku ‚rudoarmějce‘ z padesátých let dvacátého století. Návrh neprošel zejména kvůli nepodpoře ODS a ANO, naopak, návrh podpořili i zastupitelé za SPD a Trikoloru,“ shrnul nezvyklou situaci v sále zastupitel za lidovce Vít Ulrych.

Téma se vrací opakovaně

O přesunu sochy rudoarmějce u náměstí Republiky se na radnici mluví opakovaně. Exprimátorka Štěpánka Fraňková ze Žijeme Pardubice vzpomínala, že město chtělo už před 15 roky památník odstěhovat při obnově Tyršových sadů. Podle návrhu architekta Tomáše Jiránka tam mohl vzniknout otevřený prostor s výhledem na zámek. Záměr se tehdy nezdařilo prosadit.

Pardubické politiky čeká debata o přemístění sochy rudoarmějce

Přesun památníku si přeje také iniciativa. Na téma upozorňovala loni městskou radu dvakrát. Sousoší podle ní mělo za úkol strhnout pozornost na sebe a zabránit výhledu na zámek. „Nepřepisujme proto dějiny, nezamlčujme fakta a pojďme společně tomuto místu v centru Pardubic vrátit kouzlo, které bylo v 50. letech minulého století potlačeno. Blížící se rekonstrukce náměstí Republiky je ideální příležitostí nikoliv k pokroucení dějin, ale k jejich narovnání,“ uvedla iniciativa.

Podle některých zastupitelů by bylo dobré kvůli soše udělat referendum. „Zkušenost s plebiscitem máme v případě Zelené brány. Proč si referendum nezopakovat?“ řekl třeba náměstek primátora za ANO Jan Hrabal.

Několik zastupitelů ho od toho však zrazovalo. „To se teprve téma stane předmětem kulturních válek. Pokud nechceme podporovat větší polarizaci společnosti, tak ho nepořádejme,“ řekl Pirát Vojtěch Jirsa.

„Referendum by z Pardubic udělalo cíl ruské propagandy, vše by se začalo točit kolem války na Ukrajině. To by bylo špatné. Tohle musíme rozhodnout my – zvolení zastupitelé,“ dodal Ulrych.

