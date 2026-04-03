Rybitví čeká na verdikt soudu ohledně územního plánu a spalovny

Soud v Pardubicích po Velikonocích nejspíš rozhodne spor o změnu územního plánu v Rybitví na Pardubicku. Obec ho změnila proto, aby zabránila zprovoznění spalovny nebezpečných odpadů. Investor se obrátil na soud a chce dokument zneplatnit. ČTK to řekl předseda stavebního výboru obce Rybitví a zastupitel Darek Horník. Proti spalovně obec bojuje 20 let.
V březnu se konalo první soudní jednání a pokračovat bude 8. dubna. Z prvního stání má Horník dobrý pocit. "Z prvního jednání oceňujeme, do jaké míry se soud záležitostí zabýval a prováděl dokazování a rozbor návrhu. Máme informace, že v obdobných záležitostech, pokud se vůbec jednání koná, trvá jen krátce a je vydáno rozhodnutí. Dle vyjádření soudce je předpoklad, že bude 8. dubna vynesen rozsudek," řekl.
Spalovna je odstavená od roku 2004, kdy patřila chemičce Synthesii. V roce 2006 ji koupila firma AVE CZ a usiluje o její modernizaci a zprovoznění. Rybitví už jednou změnilo územní plán a v něm zakázalo spalování odpadu, to Ústavní soud v roce 2011 nepřipustil. Obec proto loni změnila územní plán podruhé. Spalovnu v místě povoluje, ale ne jinou, než tam je. Investor by podle dokumentu nemohl provést modernizaci a zvýšit její kapacitu. Proto se teď domáhá soudní nápravy.
Obec Rybitví není jediná, která proti spalovně vystupuje. Nechtějí ji ani další okolní obce a města. Pardubice měly možnost v minulosti odstavenou spalovnu koupit za 30 milionů korun, ale neschválily na to peníze. Hledají tedy jiné způsoby, obrátily se s peticí například na Senát a usilují o to, aby se změnil zákon, který podobné stavby povoluje.
"Doufám, že soud dopadne dobře a dá obci Rybitví za pravdu, že při pořizování územního plánu bylo vše v pořádku. Není překvapením, že se společnost AV pokusila soudně napadnout tento územní plán. Na druhou stranu se trošku divím, že nepodali námitky již při jeho pořizování, kdy měli možnost připomínkovat a neudělali to. Považuji to za známku toho, že se probudili pozdě a nyní se soudně snaží napravit svou chybu, kdy v řádných termínech nekonali," řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO).
Pokud AVE CZ neuspěje u soudu, nejde předjímat její kroky. Ale územní plán obce Rybitví by byl velkou překážkou k tomu, aby se projekt uskutečnil v podobě, jaké ho teď firma plánuje. Chce ročně spalovat až 20.000 tun nebezpečných odpadů ročně, řekla Klčová. "Musíme vyčkat. Celá situace se samozřejmě bude odvíjet od rozhodnutí soudu," dodala.