Odbahněný rekreační rybník Rosnička čeká na vodu, přítok je od jara suchý

Radek Latislav
  11:02
Na rybníku Rosnička ve Svitavách by se v létě měla rozjet koupací sezona. Podmínkou ale je, že se do té doby naplní vodou. Jisté to však není. Hlavní přítok z prameniště řeky Svitavy je od jara suchý.

V suchém roce 2018 postihla rybník Rosnička pohroma, kvůli chybějícímu kyslíku tam uhynuly všechny ryby. Plán na odbahnění sedimentů tehdy někteří úředníci odmítali kvůli obavám, že by se rybník s geologicky neprozkoumaným dnem nemusel poté naplnit ani za několik let. Rosnička je totiž napájena pouze slabým pramenným úsekem řeky Svitavy a Javornickým potokem. Střih.

Odbahněný rybník Rosnička čeká na na vodu. Přítok je již půl roku suchý. (31. října 2025)
Projekt odbahnění za 53 milionů korun jde v těchto dnech do finále. V minulých dnech došlo k vyvápnění celé plochy rybníka. Prakticky hotová je betonáž kádiště a loviště, stejně tak se dokončuje výstavba schodů k vodní ploše. V těchto dnech probíhají dokončovací práce a Svitavané vyhlížejí jediné – vydatnější déšť.

Přítok do rybníka je totiž od dubna suchý a situaci nezachránily ani přeháňky v posledních dnech. „Voda z lesa žádná neteče, takže doufáme, že přijdou podzimní deště, které opět zprůtoční řeku Svitavu, a Rosnička se začne plnit. Věřím, že od léta 2026 se Rosnička stane opět plnohodnotným rekreačním centrem,“ řekl starosta Svitav David Šimek. „Když bude voda,“ skočil mu na tiskové konferenci do řeči místostarosta Pavel Čížek.

Rybník totiž neměl problém jenom s bahnem, vyřešit se musí i špatné hydrologické poměry v jeho okolí. Z již tak slabého hlavního přítoku řeky Svitavy se totiž dlouhodobě ztrácí voda a teče, kam nemá. Problém to není jediný.

Ve vypuštěném rybníku Rosnička našli protitankové střely, došlo už i na odpal

„Původně nebyly kolem celé Rosničky žádné stromy, což je ještě patrné z fotografií z 80. let. Olše, které je kolem Rosničky nejvíc, totiž spotřebuje až kolem 200 litrů vody denně. Všechny přítoky tak protékaly před rybníkem loukami, ve kterých se držela voda, a díky tomu ji stromy nepily, a tak se dostala až do rybníka,“ vysvětlil člověk s místní znalostí.

Město už nechalo skácet olšinu u rybářské chaty, která je na katastru vedena jako travní porost. Kdysi dávno se tam nacházel i trvalý přítok Svitavy. Další nežádoucí lesík půjde k zemi v zimě. „Nachází se mezi retenční nádrží a rybníkem. I zde byla velká podmáčená louka, která se po odvozu sedimentu z Rosničky před více než 20 lety nechala zarůst. Během zimy louku vykácíme a vrátíme tam podmáčenou louku zarostlou kvetoucími květinami,“ uvedl Šimek.

Svitava je bez vody

Větším problémem je ztráta vodnosti Svitavy nad nádrží Rosnička. Podle odborníků může být příčinou nátok vody z koryta do odvodňovacích systémů, které jsou svedeny do potůčku obcházejícího Rosničku.

Co více vody do rybníka nepřivede, ale prospěje její čistotě, je revitalizace Javornického potoka, kterou začne letos provádět Povodí Moravy. Místo napřímeného toku bude koryto svedeno do meandrů doplněných o mokřady a tůně.

Rosnička má být atraktivnější, plány na odpočinkový areál kazí cesta k ní

Další způsob, jak do Rosničky získat více vody, je zatím jen na papíře. Hned za kopcem velká část dešťových vod z parkovišť a zpevněných ploch v průmyslové zóně u výpadovky na Litomyšl odtéká bez užitku do kanalizace, kterou čistá voda zatěžuje. Město má připravenou projektovou dokumentaci na stavbu dvou nádrží, ze kterých by při deštích odtékala povrchová voda do Rosničky.

„Dnes nám bez užitku končí na čistírně odpadních vod, kde nám čistá voda přidělává problémy,“ řekl Marek Antoš, vedoucí odboru životního prostředí svitavské radnice.

Ačkoli nikdo neví, zda bude mít Rosnička dostatek vody, radnice se v příštím roce zaměří především na úpravu okolí rybníka. Přibudou parkovací místa a návštěvníci se mohou těšit na nová plovoucí mola nebo mobiliář v podobě laviček.

Svitavy připravují u rekreačního rybníku nové zázemí s mobiliářem









