Rybník Rosnička u Svitav se od loňského listopadu nepodařilo napustit

Rekreační rybník Rosnička u Svitav, který město nechalo odbahnit, se kvůli suchu nepodařilo od loňského listopadu napustit. Srážek je dlouhodobý nedostatek. Stav vody v rybníce je na minimu, co přiteklo, to se z velké části vypařilo, řekl ČTK vedoucí odboru životního prostředí svitavské radnice Marek Antoš.
"Napuštěný by mohl být příští rok na jaře, ale to jsem odhadoval už vloni. Stačilo by, kdyby pršelo týden nebo 14 dní a byl by plný, ale to dnes neodhadne nikdo," uvedl Antoš.
Před letošní koupací sezonou bylo málo srážek. V zimě chyběl sníh, následovalo suché jaro a málo pršelo i v létě. Svitavy se snažily rybník napouštět s velkým předstihem. Město si po odbahnění vyřídilo jeho předčasné užívání a voda měla přitékat od loňského listopadu, ale ani to nepomohlo. Při průměrných srážkách měl být rybník plný letos v březnu.
Rosničku napájí řeka Svitava, která pramení nedaleko nad rybníkem. Podle Antoše je ale její koryto prázdné, řeka začíná více téci až o mnoho kilometrů dále. Ryby zatím rybáři do rybníka kvůli nedostatku vody nasadit nemohli, ptáci a obojživelníci se z velké části stáhli na blízký Svitavský rybník.
Bagry v Rosničce vytěžily 60.000 metrů krychlových sedimentů, které se rozvezly na okolní pole. Práce začaly v listopadu 2024, zkomplikoval a zdržel je však nález munice z druhé světové války. Odbahnění vyšlo zhruba na 53 milionů korun bez DPH, přes 38 milionů korun pokryly dotace.
Kvůli zlepšení kvality vody začalo město v roce 2018 spolupracovat s odborníkem na sinice Blahoslavem Maršálkem. Od roku 2019 se začala na Rosničce zavádět přírodě blízká opatření, například kolem břehů přibyly mokřadní a vodní rostliny, proti sinicím se aplikovaly probiotické bakterie a začalo provzdušňování rybníka. Postupně se také na vodní plochu instalovaly takzvané plovoucí ostrovy. Ukotvené plováky, na kterých je vegetace, pomáhají vyčistit vodu a hladinu zastiňují. Město se dohodlo s rybáři na tom, že do rybníka nasadí jen vhodné druhy ryb. Nakonec ale ani to všechno nestačilo a město se rozhodlo rybník odbahnit.