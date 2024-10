Pardubice

Rychlost a adrenalin

Zlatá přilba letos přivítá nejen nejlepší domácí závodníky, ale i jezdce světové špičky, kteří se utkají o prestižní trofej. Závod, který se poprvé jel již v roce 1929, patří k ikonickým událostem motorsportu a je oslavou rychlosti, odvahy a jeho historie. Hlavní závod odstartuje ve 12 hodin a předchází mu také sobotní program s mistrovstvím světa ve Flat tracku nebo 50. Zlatou stuhou juniorů. Vstupenky na všechny závody je možné zakoupit online i na místě přímo na stadionu ve Svítkově od 200 korun.

Veselý Kopec

Bramborové hody ve skanzenu

Na Veselém Kopci se v sobotu od 10 do 16 hodin uskuteční tradiční Bramborová sobota, která připomene historii pěstování a využívání brambor na Českomoravské vrchovině. Návštěvníci se dozví informace o pěstování, skladování i šlechtění brambor a ochutnají tradiční bramborové pokrmy jako bramboráky, krupičník nebo brambory pečené v ohni. Pro děti bude připravena tvořivá dílna, zatímco v obchodě se suvenýry bude k dostání brožura s recepty. Speciální bramborové pokrmy nabídne také Hospoda Na vejměnku. Vstupné lze zakoupit přímo na místě a rodinná vstupenka vyjde na 380 korun.

Litomyšl

Očima stavitele Z ámek Litomyšl tento víkend otevírá dveře do míst, která běžně zůstávají skryta před zraky návštěvníků. Při mimořádných komentovaných prohlídkách se naskýtá jedinečná příležitost nahlédnout do pozdně gotického mezipatra bývalého hradu Kostků z Postupic a vystoupat k zachovalým krovům, které prošly nedávnou generální rekonstrukcí. V rámci oslav 25 let od zápisu zámku na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO a projektu ArchiMyšl si tak zájemci mohou vychutnat atmosféru této historické stavby očima stavitelů. Sobotní a nedělní prohlídky trvají přibližně 50 minut, začínají v 10.00 a 13.30 a nejsou bezbariérové. Jednotné vstupné návštěvníky vyjde na 220 korun.