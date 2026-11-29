Zajištění nestabilního skalního svahu u silnice třetí třídy v Brandýse nad Orlicí na Orlickoústecku začne pravděpodobně v roce 2028. Projektová dokumentace je hotová, město teď čeká na vydání stavebního povolení. Předpokládané náklady budou zhruba 45 milionů korun bez DPH. ČTK to řekl starosta Roman Buchtel (Náš Brandýs).
"Sanaci máme naprojektovanou. Teď čekáme na stavební povolení. Původně jsme počítali s tím, že by práce mohly začít na jaře příštího roku, nyní to ale vypadá spíš až na rok 2028," uvedl Buchtel.
Kraj podle něj poskytl na projektovou přípravu milion korun, město doplatilo přibližně 3000 korun. Dokumentace je dokončená, na zaplacení sanace ale bude potřeba získat další peníze. "Bez stavebního povolení není možné o dotaci vůbec žádat, takže teď čekáme na jeho vydání," řekl Buchtel.
Náklady jsou podle posledního odhadu zhruba 45 milionů korun bez DPH. Rozpočet ale bude potřeba aktualizovat s ohledem na vývoj cen. Část svahu patří soukromému vlastníkovi. "Dohodli jsme se, že město bude zajišťovat přípravu i pro jeho část," řekl Buchtel.
Svah je u silnice III/3123, která směřuje z Brandýsa na Pernou. V minulosti se z něj uvolnily kameny a dopadly na vozovku. V současnosti úsek chrání betonové bariéry. "Většinou, když se něco drolí, zůstává to za těmi betonovými bariérami," řekl Buchtel.
Na přípravě sanace a zajištění dotací město spolupracuje s krajem a krajskými silničáři. "Z pohledu Správy a údržby silnic Pardubického kraje je zásadní především bezpečnost provozu na krajské komunikaci. Ta je díky již provedené částečné sanaci v současnosti zajištěna. Stav nadále sledujeme a podle potřeby poskytujeme odbornou součinnost," řekla mluvčí organizace Zuzana Zlinská.
Při zajišťování svahu bude nutné silnici úplně uzavřít. Termín prací proto bude potřeba přizpůsobit také dopravnímu provozu a sezoně. V okolí svahu se navíc počítá s dalším zásahem do lesního porostu.
Problémy se stabilitou skalního svahu řeší Brandýs nad Orlicí dlouhodobě. Zajištění na městském pozemku radnice prováděla v letech 2004 a 2005. Větší sesuv se stal také v roce 2017 na části skály patřící soukromému vlastníkovi. Další část svahu se sesunula v srpnu 2023 po vydatných deštích. Poté město s krajem instalovalo betonové bariéry, odborná firma odstranila nebezpečné části skalního masivu a pokácela rizikové stromy. Opatření však mají pouze provizorní charakter.