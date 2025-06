Klikni a počítej. Za čtyři hodiny u silnice si dobrovolníci vydělají až 820 korun

Není to nic složitého. Stačí po projetí každého auta kliknout v mobilu na tlačítko s příslušnou kategorií vozidla a po čtyřech hodinách máte vyděláno, říká u frekventovaného silničního tahu I/35 nedaleko Koclířova Kamila Králová, která je jednou ze tří tisíc dobrovolníků angažovaných do celostátního sčítání dopravy.

Dobrovolníci ve vestách postávají u silnic, sedí na kempingových židličkách ve stínu stromů nebo pozorují provoz z aut. Klikají, počítají a po čtyřech hodinách mají splněno. Za čtyřhodinovou šichtu dostanou ve všední den 650 korun, v neděli o 170 korun víc. Ředitelství silnic a dálnic za sčítání celkem zaplatí 54 milionů korun.

Kdo se chce stát sčítačem, musí se zaregistrovat a absolvovat virtuální školení. Pak si stačí vybrat ve svém okolí sčítací úseky a vydat se do terénu.

Míst, kde se sčítá, je skoro 6 600 po celé republice, a tak zájemci nemusejí mít obavu, že projedou více benzinu, než kolik za čtyřhodinovou brigádu ve všedních dnech nebo o víkendu dostanou. Jen v Pardubickém kraji jde o desítky míst. Neexistuje přitom limit, kolik sčítání by měl jeden sčítač absolvovat. Při posledním sčítání největší rekordmani zvládli počítání na více než 100 úsecích.

Sčítá celá rodina

Výjimkou nejsou ani celé rodiny, které za brigádou vidí příjemný přivýdělek. „Máme zhruba na každého člena rodiny zaregistrováno 25 sčítacích úseků. Jezdíme skoro vždycky společně. Vybíráme si nejvíc frekventované úseky, kde jsou potřeba čtyři sčítači, tedy dva na každý směr,“ popisuje Kamila Králová z Opatovce hromadnou formu sčítání, do kterého je zapojena celá rodina.

V mobilní aplikaci ukazuje zaregistrované sčítání podél silnice I/35 od Vysokého Mýta až po Moravskou Třebovou, která je v Pardubickém kraji bez debat nejfrekventovanější silnicí.

„Neděláme to takhle poprvé. Už jsme absolvovali minulé sčítání a vždy je to pro nás velká výzva, ačkoli tady jezdí hodně aut. Na druhou stranu jsou za to relativně slušné peníze,“ říká brigádnice a s dospívajícími dětmi mezitím kliká na příslušné dlaždice jednotlivých kategorií aut, kterých je v mobilní aplikaci dvanáct včetně motorek, kol a traktorů.

Státní sčítání dopravy organizuje stát každých pět let od roku 1980 a v nepravidelné formě probíhalo již od roku 1959. Nová čísla ukazují nejen aktuální dopravní zatížení na silniční a dálniční síti, ale sledují také aktuální trendy po zprovoznění nových silnic a dálnic. Odborníci si na datech ověřují, zda spočítané modely odpovídají dopravnímu vývoji, a podle nových čísel projektují i nové silnice.

„Do sčítání jsou zahrnuty i silnice druhé třídy a zhruba 15 procent tvoří silnice třetí třídy. Zároveň na speciální žádost mnoha větších měst děláme i sčítání na průtazích velkých měst. Ke sčítání využíváme na zhruba 400 úsecích i automatické sčítače dopravy,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.