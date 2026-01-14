Sdílená kola se vrátí do Pardubic, lákadlem budou i slevy. Smlouva však chybí

Pardubice opět chtějí mít v ulicích kola, která si lidé mohou půjčit. Na podporu služby dá město 3,6 milionu. Starat se o ni bude dopravní podnik. Ten by podle ředitele Tomáše Pelikána mohl nabídnout pravidelným cestujícím v MHD jako bonus slevy na půjčovném sdílených kol. Radnice však zatím nevyřešila, jak nastavit právní podmínky.
O půjčení růžových kol je mezi lidmi velký zájem. | foto: Rekola

Půjčit si třeba na Dubině jízdní kolo, vyrazit na nádraží na vlak a tam stroj zanechat. Vše za pár korun nebo dokonce zadarmo.

Poměrně lákavá nabídka, která byla už před lety v Pardubicích k mání. Pak ji politici odmítli podpořit a sdílená kola skončila. Nyní se ale mají vrátit zpět. „Je to dobře, projekt má určitě svůj smysl. Jen mne zlobí, že jsme ztratili zbytečně několik roků a nyní vše dáváme složitě zpátky do pořádku,“ uvedl opoziční zastupitel Petr Kvaš z ODS.

Sdílená kola se do Pardubic vrátí ještě letos, na koloběžky už nedojde

Ten byl v minulém volebním období náměstkem primátora pro dopravu a sdíleným kolům fandil. Byl tak docela naštvaný, když zejména kvůli postoji politiků z hnutí ANO musela služba skončit.

„Důvodem, proč to kolegové v zastupitelstvu tehdy nepodpořili, bylo to, že se jim roční dotace ve výši 1,5 milionu korun zdála moc. A nyní v klidu odhlasovali, že na to dáme 3,6 milionu za necelý rok. Inu, všichni se vyvíjíme, máme právo na změnu názoru,“ uvedl Petr Kvaš a dodal, že je rád za změnu přístupu u dnešních radních.

Ostatně zastupitelé už zmíněnou sumu v prosinci schválili, a tak se zdá, že do Pardubic se letos sdílená kola skutečně vrátí. Službu připravuje dopravní podnik. První čtvrthodinu chce zavést pro uživatele stejně jako v minulosti bezplatně. Ovšem spuštění projektu zatím brzdí byrokracie.

„Spuštění služby brání to, že radnice nevyřešila, jak nastavit právní podmínky s městskou společností,“ řekl ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Smluvní ujednání řeší magistrát už více než rok. Ředitel Pelikán už tak nechce slibovat další termíny, kdy sdílená kola začnou ve městě skutečně jezdit. Celá řada jich totiž už padla. „Pak mi někdo vynadá, že jsme to nesplnili. Nemohu za to, že se nemůžou právníci domluvit, jak smlouvu postavit. Firmy zájem mají, každý čtvrtrok mi píšou, jak to vypadá. Už jim raději nechci slibovat nějaké přesné datum,“ řekl Tomáš Pelikán.

Město v rozpočtu na příští rok nicméně už má oněch 3,6 milionu korun na bikesharing. Se službou napevno počítá. „Je to rozpočtově pokryté, abychom to mohli spustit na jaře. Jestli to tak skutečně bude, je otázka. Částka je teoretický výpočet úhrady pro 15 minut zdarma, jestli bude tolik uživatelů, jako je v okolních městech, suma je odpovídající,“ řekl Pelikán.

Slevy na půjčovném pro cestující MHD

Podnik loni na jaře navrhl, že by službu provozoval on. Až bude hotová smlouva s městem, vypíše výběrové řízení na bikesharingovou společnost. Právníci nejdřív musí smluvně vyřešit, proč město přesune peníze z rozpočtu do městské firmy na službu, kterou by mohlo vybírat samo a zadat jako zakázku napřímo.

Dopravní podnik by podle Pelikána mohl nabídnout pravidelným cestujícím v MHD jako bonus slevy na půjčovném sdílených kol. Prvních 15 minut jízdného by mělo být zdarma. „To je za mne nyní klíčové, aby se dobře podařilo propojit fungování sdílených kol právě s dopravním podnikem. Nebudeme si totiž nic nalhávat, kola budou konkurencí pro městskou hromadnou dopravu,“ uvedl Petr Kvaš.

Služba už v Pardubicích fungovala dvakrát. Kola si mohli lidé poprvé půjčit v roce 2014, kdy je nabízela společnost Rekola. Od roku 2020 provozovala sdílená kola v Pardubicích společnost nextbike, která měla prvních 15 minut zdarma. V roce 2021 firma žádala o 1,5 milionu jako podmínku pro to, aby nadále bylo půjčení kola první čtvrthodinu zadarmo. Město to odmítlo. V květnu 2024 tak společnost skončila. „Za mne to byla velká chyba. Mohli jsme být nyní dál, prohospodařili jsme dva roky. Snad se to brzy vše dořeší,“ doplnil Kvaš.

Ve městě za něj fungovaly i sdílené koloběžky. Jenže ty také nakonec zmizely, protože se zástupci dvou firem, které stroje do města dovezly, nebyli schopni domluvit s politiky na rozumném a bezpečném provozování strojů.

