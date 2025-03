Do Pardubic se vrací už jednou zrušená sdílená kola, čtvrthodina bude zadarmo

Už tady několik pokusů bylo a přichází další. V Pardubicích v minulosti fungovali poskytovatelé sdílených kol i koloběžek. Ani jeden projekt neskončil úspěchem. Firmy stáhly kola víceméně dobrovolně, protože jim byznys nedával smysl, koloběžky radní vlastně z ulic vyhnali.

Přesto nyní mají pocit, že by se aspoň kola mohla do Pardubic vrátit. Politici se tak rozhodli, že sdílené bicykly zavedou jako službu, která bude v režii dopravního podniku, nikoli soukromé firmy. Na letošek na to vyčlenili dotaci 1,6 milionu korun, aby prvních 15 minut mohli mít uživatelé kol zadarmo. Za čtvrt hodiny se dají přejet téměř celé Pardubice, takže je otázka, kdo za službu nakonec skutečně zaplatí.

„Poskytovatelé sdílených kol nás téměř každý měsíc atakují, kdy vypíšeme zadávací dokumentaci. Řešíme spoustu detailů, jestli bude prvních 15 minut zdarma a pak sazba na dalších 15 minut například za 25 korun, nebo placení po první čtvrthodině uděláme po minutách, což se nám jeví jako spravedlivější,“ řekl ředitel podniku Tomáš Pelikán.

Sdílená kola v krajském městě naposledy fungovala od května 2020 do května 2024. Nakonec však radní nechtěli firmě Nextbike dát dotaci ve výši 1,5 milionu korun, a ta tak modrá kola naložila a odvezla.

„Během fungování v Pardubicích se nám bohužel nepodařilo získat podporu ze strany města v takové míře, abychom udrželi kvalitu a rozvoj poskytované služby na takové úrovni, jakou si zaslouží. Stávající situace už pro nás není udržitelná, a proto z Pardubic na začátku května odvezeme kola,“ napsala před rokem společnost Nextbike svým uživatelům a na sociální sítě.

Navíc už předtím neuspěl ani projekt Rekola, který nabízel zájemcům stará narůžovo natřená jízdní kola k půjčení. O službu byl však mezi lidmi malý zájem. Provozovatelé řešili spíše vandaly, kteří jim kola ničili, než zástupy cyklistů toužících po zápůjčce. A tak projekt velmi rychle a v tichosti skončil.

Nyní lidé z radnice věří, že přijde v chování lidí změna. V Pardubicích by ještě v prvním pololetí roku mohlo být k půjčení 200 až 250 kol, dopravní podnik také zvažuje nabídku elektrokol. Půjčovné u nich bude vyšší. Bude také nutné vymezit plochy pro stanoviště, aby byly na frekventovaných místech jako plavecký areál nebo nádraží, podnik také zvažuje, že je dá na konečné zastávky některých svých linek.

„To by byla služba pro naše cestující, aby kola měli k dispozici na poslední míli, kde už nevede veřejná doprava. Do konce března bychom chtěli mít zadávací dokumentaci. Provozovatelé sdílených kol říkají, že pak potřebují měsíc až dva na spuštění provozu,“ řekl Pelikán.

S provozovateli koloběžek vedlo město téměř válku

Kola by mohla stát v místech městských stojanů. Aby tam nezabírala místo, mohla by stát také samostatně, protože mají vlastní stojánky, případně by některé cyklistické stojany instalovala soukromá firma.

„Pardubice jsou naprosto ideální město pro cyklistiku. Když se zlepší počasí, kol ve městě je hodně. Kola jsou součástí dopravního městského systému, síť cyklostezek je hustá,“ řekl Pelikán. „Lidé, kteří mají dlouhodobé jízdenky a Pardubickou kartu, by mohli mít na sdílená kola slevu,“ dodal.

Už to bude brzy rok, co z Pardubic odešly také firmy, které nabízely sdílené koloběžky. Jejich zástupci se nebyli schopní domluvit s politiky z malých radnic na parkování strojů a nechtěli dál platit pokuty, které od samospráv hojně dostávali.

„V Pardubicích jsme fungovali společně s dalšími bikesharingovými službami a jezdilo s námi několik tisíc místních lidí. Pomáhalo, že jsme našli společnou řeč s magistrátem, který navrhl i jednotný systém parkovacích míst. Narazili jsme ale u městských obvodů,“ řekl Václav Petr, generální ředitel společnosti Lime pro Česko a Maďarsko.

Nicméně se nezdá, že by někdo po konci koloběžek ve městě, které se často doslova válely po ulicích, plakal a postrádal je. Asi nejtvrdší přístup zvolil ke koloběžkám radní města a starosta Dukly Jiří Rejda z hnutí ANO. Ten třeba hned na začátku prázdnin 2023 poslal úředníky nekompromisně odstavené koloběžky sbírat a vlastně firmám vyhlásil válku.

„Došla nám trpělivost. Provozovatelé si s městem domluvili asi 15 odstavných míst. Ovšem ve své aplikaci jich lidem nabízí přes padesát. Stroje jsou pak doslova všude, to ale končí,“ uvedl tehdy Rejda.