Projekt sdílených kol by se v Pardubicích mohl obnovit do několika měsíců. Koncesní smlouvu město uzavřelo s dopravním podnikem, který zajišťuje výběr dodavatele služby. První tendr se ale nepovedl a podnik ho musí vypsat znovu. ČTK to řekl náměstek primátora Martin Slezák (Progresivní Pardubice). Návrat bikesharingu město řeší od loňského jara.
"Sdílená kola jsou nekonečný příběh, který se stále prodlužuje. Očekávám, že by se služba mohla spustit v horizontu tří až čtyř měsíců. Cílem je, aby sdílená kola byla k dispozici během hlavní cyklistické sezony," řekl Slezák.
Sdílená kola v Pardubicích provozovala společnost nextbike v letech 2020 až 2024. Jejich návrat od loňského roku řeší dopravní podnik. Příprava projektu se protáhla mimo jiné kvůli hledání vhodného modelu, na jehož základě si město bude službu u dopravního podniku objednávat.
První tendr se ale nevydařil. Podnik nedávno zrušil výběrové řízení na provozovatele sdílených kol. Důvodem byly námitky jednoho ze dvou uchazečů proti nastavení hodnoticích kritérií, řekl ČTK ředitel podniku Tomáš Pelikán.
Podnik se podle něj s městem dohodl, že novou zakázku vypíše v dohledné době. Jde o službu, která by mohla vhodně doplnit mobilitu v Pardubicích. Město je díky rovinatému terénu pro cyklistickou dopravu vhodné a podobné systémy fungují i v dalších městech srovnatelné nebo menší velikosti, řekl Pelikán.
"Otázkou zůstává, jaký bude o službu mezi obyvateli zájem. Řada lidí má vlastní jízdní kolo, které běžně užívá. Předchozí provozovatel nextbike z Pardubic odešel mimo jiné kvůli tomu, že město nechtělo dotovat úvodní bezplatnou část výpůjček a příjmy z provozu nepokrývaly náklady," řekl Pelikán.
Firma nextbike v roce 2021 žádala po městu roční dotaci 1,5 milionu korun na zajištění prvních 15 minut výpůjčky zdarma. Pardubická radnice však nepřistoupila ani na nižší návrh podpory ve výši 600.000 korun. Provoz sdílených kol ve městě skončil v květnu 2024 mimo jiné kvůli neshodám ohledně financování.
Letos město dalo dopravnímu podniku 1,6 milionu korun, aby službu zajistil. Dopravní podnik plánuje uzavřít smlouvu na jeden rok, který poslouží jako zkušební provoz. "Roční náklady na provoz sdílených kol odhaduji přibližně na tři miliony korun. O tom, zda bude město v projektu pokračovat, rozhodneme až po vyhodnocení prvního roku provozu," řekl Pelikán.