Seal se po dvanácti letech vrací do Česka, na podzim vystoupí v Pardubicích

„Dlouho jsme o Seala usilovali, skoro čtyři roky jsme na tom pracovali. Nebylo lehké ho sem dostat. Chtěli jsme ho speciálně do Pardubic. Jednak si myslíme, že se hodí do prostředí této haly, navíc zde rádi koncerty pořádáme. Seal je po pardubickém koncertu Roberta Planta přesně tím interpretem, který se sem do této haly na sezení výborně hodí. Vidíme to ostatně i na prodeji vstupenek, který jde dobře,“ řekl Filip Hrbek z pořádající agentury Live Nation.

Seal naposledy vystupoval v Česku před dvanácti lety v Karlových Varech. Tam se ale fanouškům moc nechtělo.

„Musí se to dobře trefit. Sešla se nám taková věc, že už jsme měli potvrzený koncert Melanie Martinez v Praze a Take That na stejné datum, a proto byla šance přesvědčit manažera Seala, aby dal šanci Pardubicím. Sám z toho byl překvapený, jak dobrý tah to byl. Pardubice fanoušci vyhledávají. Je tam dobrá dojezdová vzdálenost. Hodinku vlakem z Prahy, dá se dojet z Brna i Ostravy, z Vysočiny je to blízko, Pardubice jsou skrytý klenot na pořádání koncertů,“ řekl Hrbek.

Vstupenky začínají na ceně 1 490 korun a je možné je zakoupit na běžných portálech.

Seal je díky svému bohatému mahagonovému hlasu jedním z nejosobitějších zpěváků. Svými deseti studiovými alby zanechal nesmazatelnou stopu v popu, R&B, soulu i taneční hudbě. Od roku 1991 prodal více než 30 milionů alb po celém světě, zaznamenal více než miliardu streamů a získal čtyři ceny Grammy, tři Brit Awards, dvě Ivor Novello Awards a jednu MTV VMA.

Seal je maximalistou, nejen svou výškou 195 centimetrů, svými čtyřmi dětmi, ale i svými čtyřiceti třemi singly, z nichž velká část bodovala v britské, ale i americké hitparádě. Písně Killer, Crazy nebo Kiss From A Rose se dostaly na první místo žebříčku Billboard Hot 100, získaly ceny Grammy za Desku roku a Skladbu roku a ozdobily jeho čtyřnásobně platinový epos Seal II z roku 1994.

Hudební blog Stereogum album přirovnal k „rádiové vlně vyslané napříč vesmírem z mnohem, mnohem snesitelnější planety“. Kromě toho, že jeho hudba zazněla ve filmech kultovních režisérů, jako jsou Spike Lee a zesnulý Joel Schumacher, jeho písně nazpívali George Michael, Alanis Morissette nebo skupina Bastille.

V pardubické areně, která patří v sezoně hokejistům Dynama, se 17. června představí Alice Cooper, koncem července Scorpions, na podzim zde zastávku na „Po čertech velkým turné“ udělá skupina Kabát.