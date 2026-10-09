Sebranice na Svitavsku chtějí sportovní halu, lidé nemají v zimě kde sportovat

Sebranice na Svitavsku projektují sportovní halu, obec nyní pracuje na potřebných povoleních. Halu za desítky milionů korun chce stavět v případě, že se na ni podaří získat dotace. Obyvatelé v regionu nemají kde sportovat, proto se obec do náročného projektu pouští. ČTK to řekla starostka Lenka Karalová (Nezávislí).
"Odhaduji, že hala bude stát kolem 80 milionů korun, takové peníze ale na účtu nemáme. Počítáme proto s tím, že budeme na výstavbu žádat o dotaci, například prostřednictvím Národní sportovní agentury," uvedla Karalová.
Projektová dokumentace by podle starostky mohla být hotová do konce letošního roku, pravděpodobnější je ale začátek příštího roku. Přípravu komplikuje náročnost stavby i nutnost získat potřebná povolení. Na projektování přispívá také Pardubický kraj a Mikroregion Desinka.
Sportovní areál má sloužit nejen obyvatelům Sebranic, ale také lidem z okolních obcí. Podle Karalové v regionu chybí dostatečné možnosti pro sportování. "Mikroregion Desinka čítá nějakých 13.000 obyvatel a my tady nemáme prakticky možnost se v zimě dostat do sportovních hal. Máme tady kulturní dům a děti chodí cvičit na parkety, na kterých se jinak v zimě tančí," řekla starostka.
Hlavní částí plánovaného areálu by měla být sportovní hala s hrací plochou o rozměrech 40 krát 20 metrů a výškou devět metrů. Zastavěná plocha má činit 1630 metrů čtverečních. Hala nabídne šatny, zázemí, galerii, ochoz nebo horolezeckou stěnu. Součástí projektu je také zázemí pro fotbalisty o ploše 430 metrů čtverečních, malé fotbalové hřiště, posilovací prvky a další venkovní sportoviště. Projekt počítá rovněž s fotovoltaikou, tepelným čerpadlem a využíváním dešťové a recyklované vody.