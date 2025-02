Zbývají už jen poslední úpravy. Největší lanový most v Česku pak vydrží sto let

Lanový most, který vzniká v Pardubicích na severovýchodním obchvatu, bude mít lana mimořádně odolná proti korozi. Systém jejich ochrany je nový a v Česku použitý poprvé. Most má plánovanou životnost sto let. Uvedl to v úterý mostní expert Petr Vítek z firmy Hochtief CZ. Most bude největší lanový v Česku.

„Životnost mostu ale nelze stoprocentně garantovat, ale výhodou lan je, že jsou v případě koroze nebo mechanického poškození vyměnitelná. Dříve se používala ocelová lana bez ochrany, která nemají takovou životnost,“ řekl Vítek.

Most je dlouhý přes čtvrt kilometru. Stavební firma tam aktuálně dokončuje zavěšování lan. Jsou natažené v sedmi tubusech, v každém z nich je 150 až 169 lan. Kdyby se lana natáhla do jedné délky, měřila by 200 kilometrů. Jejich váha je dohromady 240 tun.

„Lana jsou pozinkovaná, proti korozi jsou chráněná PVC bužírkou, tedy speciální izolací. Lana se protahují od mostovky na pylon, kde procházejí sedlem, a pak zase dolů na druhou stranu mostovky, kde se ukotvují,“ řekl Vítek.

Pylon měří od mostovky 48 metrů, od země je ve výšce 60 metrů. Stavební firma teď instaluje poslední lana, potom je bude asi dva týdny napínat na 100 procent síly. „Je to činnost, která není vidět, ale pro nás je jedna z nejnáročnějších. Potom se most zvedne z dočasných podpor, ty budou odstraněny. Pak budou probíhat dokončovací práce,“ řekl Vítek.

Most je součástí severovýchodního obchvatu s délkou 4,2 kilometru a spojí sídliště Cihelna s Dubinou. Obchvat stavební firma staví od prosince 2022, náklady budou 1,4 miliardy korun. „Stavba pokračuje podle harmonogramu. Stavěli jsme i přes zimu. Plné zprovoznění nadále vychází na konec letošního roku,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

V trase budoucího obchvatu je také kompletně odtěžena stará ekologická zátěž v podobě skládky komunálního a nebezpečného odpadu, na kterou stavbaři během stavby narazili.

„Předpokládali jsme, že tam bude jenom tuhý komunální odpad, po laboratorních testech se tam vyskytly také nebezpečné odpady, proto jsme museli přijmout zvláštní opatření, odpady byly sanovány a odvezeny na patřičná úložiště. Sanace se podařila před hlavní stavební sezonou,“ řekl Stanislav Král z pardubické pobočky ŘSD.

Na sanaci dohlížel odbor životního prostředí, stála 100 milionů korun. ŘSD ji zaplatí z rozpočtu stavby. Ve stejné oblasti skládka zasahuje také do projektu výstavby velké multifunkční haly v lokalitě Cihelna.

Stavební firmě zbývá dokončit devět mostů, pokračují práce na nosných konstrukcích, izolační systémech a příslušenství. „Na jaře se chystáme zprovoznit křižovatku z ulice Hradecká a bude během roku instalována světelná křižovatka Nová Cihelna. Pak nám zbývají dokončit konstrukční vrstvy na silnici, abychom obchvat byli schopni zprovoznit před závěrem roku,“ řekl Stanislav Král z pardubické pobočky ŘSD.

Bagry vyjely na jihovýchodní obchvat

Severovýchodní obchvat Pardubic není jedinou rozjetou stavbou ŘSD. Napřesrok začne výstavba jihovýchodního obchvatu, který svede dopravu od okružní křižovatky v Dražkovicích do Černé za Bory. Silničáři v pondělí předali trasu v lednu vysoutěžené firmě, která provede zemní práce pro záchranný archeologický výzkum.

„V první etapě bude v obvodu budoucí stavby provedeno kácení stromů a odstranění keřů, které je dle předpokladů plánováno přibližně na jeden měsíc,“ sdělila za Správu ŘSD Pardubice Petra Drkulová.

Následovat by měl samotný záchranný archeologický výzkum, po jehož dokončení má příští rok na jaře začít stavba nové silnice. Tři kilometry dlouhá přeložka silnice I/2 v budoucnu naváže na pětikilometrovou propojku mezi Černou za Bory a novým obchvatem Sezemic, s jejíž stavbou ŘSD počítá v roce 2027. Teprve potom bude mít jihovýchodní část Pardubic s průmyslovou zónou plnohodnotné napojení na blízkou dálnici D35.

Zpoždění nabírá krátké propojení nového severovýchodního obchvatu Pardubic se čtyřproudovkou na Hradec Králové u hypermarketu Globus. ŘSD posunulo zahájení stavby z roku 2026 na rok 2027.