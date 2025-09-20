Tisíce lidí obdivovaly v Pardubicích největší lanový most. Obchvat brzy otevřou

Autor: ČTK, iDNES.cz
  11:02
Na téměř dokončený severovýchodní obchvat Pardubic se mohli v pátek podívat lidé. Na stavbu, která městu částečně uleví od tranzitní dopravy, dorazil lidé pěšky, na kole nebo bruslích. Obchvat je výjimečný i díky největšímu zavěšenému lanovému mostu v Česku.

Na stavbu v pátek odpoledne dorazilo podle ŘSD zhruba 10 tisíc lidí, přišli si poslechnout i koncert zpěvačky Moniky Absolonové.

Stavbu silničáři dají do provozu 5. prosince. Bude to o několik měsíců později, během stavby se vyskytlo několik komplikací, které původní jarní termín 2025 oddálily.

Většina hlavních staveb na okruhu už je dokončená, hotové jsou okružní křižovatky na Bohdanečské a Poděbradské ulici. Stavební firma vybudovala i přeložky silnic druhé a třetí třídy. Kromě toho stavěla podchody, odvodnění, pracovala na přeložkách vodovodů, plynovodů, horkovodů nebo instalovala veřejné osvětlení.

Tisíce lidí si na kolech, pěšky či na bruslích prohlédly severovýchodní obchvat Pardubic, který se otevře na konci roku. (19. září 2025)
Tisíce lidí si na kolech, pěšky či na bruslích prohlédly severovýchodní obchvat Pardubic, který se otevře na konci roku. (19. září 2025)
Tisíce lidí si na kolech, pěšky či na bruslích prohlédly severovýchodní obchvat Pardubic, který se otevře na konci roku. (19. září 2025)
Tisíce lidí si na kolech, pěšky či na bruslích prohlédly severovýchodní obchvat Pardubic, který se otevře na konci roku. (19. září 2025)
18 fotografií

„Dokončena je sanace skládky tuhého komunálního odpadu. Hotovy jsou téměř všechny mostní objekty, včetně mostů přes Spojilský odpad, Brozanský odpad a obslužného mostu přes náhon Halda. Dokončeno je také trakční vedení a většina protihlukových stěn,“ řekla mluvčí pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.

Dokončit ještě zbývá pokládku obrusných vrstev vozovky na trase I/36 a osadit silnici svodidly a značkami. „Probíhá montáž veřejného osvětlení a dokončovací práce na chodnících a polních cestách. Na mostě přes Labe bylo dopnuto všech sedm závěsů, probíhá jeho osazování vybavení a připravuje se zatěžovací zkouška. Následovat bude pokládka obrusných vrstev vozovky,“ uvedla Drkulová.

Zbývají už jen poslední úpravy. Největší lanový most v Česku pak vydrží sto let

Stavební práce provázely zdržení. V trase silnice byla například skládka komunálního odpadu. Změny nastaly i kvůli plánované multifunkční hale, která má stát v lokalitě Nová Cihelna. Silničáři kvůli stavbě museli vyvlastňovat pozemky.

„Největší zdržení způsobily komplikace s vyvlastněním pozemků, sanace skládky, změny polohy a dimenze stávajících inženýrských sítí přeložek kvůli výstavbě nové hokejové haly. Pozemky potřebné pro stavbu jsou majetkově vypořádány. Probíhá soudní přezkum, který ale nemá vliv na pokračování stavby,“ uvedla mluvčí.

Stavební firma musela bourat už hotové nosné pole konstrukce mostu přes Haldu. Kvůli odchylkám od projektové dokumentace a technologicky nepřesně provedené betonáži to nařídil dozor stavby.

Příprava silnice trvala od roku 2006. Vede na silnici I/36 u kruhové křižovatky blízko supermarketu Globus, pokračuje Poděbradskou a Bohdanečskou ulicí. Vede pak volným terénem u slepého ramene Labe, kříží Hradeckou ulici a ústí na kruhovém objezdu na Dubině. Stavba za 1,5 miliardy korun bez DPH je dlouhá 4,2 kilometru.

Kolem silnice povede cyklostezka, kterou postaví město. Pravomocné stavební povolení na cyklostezku mají Pardubice od listopadu 2023. „Finišujeme s přípravami zadávací dokumentace tak, aby cyklostezka mohla být vysoutěžená,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO).

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

„Pokud se skládka nerozšíří, přijdeme o miliardu,“ říká starosta Čáslavi

Nic krásného to rozhodně není, ale pro město má skládka obrovský přínos, tvrdí o hoře odpadu starosta Čáslavi Jaromír Strnad (SOCDEM). S uvážlivým ekonomickým pragmatismem, obavami z ekologického...

20. září 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Parkoviště na sklizených polích či loukách. Dny NATO zahltily dopravu na Ostravsku

I s několika hodinami cesty musí počítat návštěvníci zahajovacího programu letošních Dnů NATO 2025. Kolony automobilů, mezi nimiž se na některých cestách proplétají cyklisté i chodci, totiž jako již...

20. září 2025  12:12

„Proboha, kde máte dveře?“ Couvali jsme Prahou záděmi k sobě

Proč jsme to udělali? Jen tak. Jednak protože můžeme a také proto, že je to tak zajímavá podívaná, že o to Pražany nemůžeme ochudit. V pondělí 15. září jsme zapojili dva vozy T3 záděmi k sobě –...

20. září 2025

Na Slanisku u Nesytu na Břeclavsku se začali pást i buvoli

V národní přírodní památce Slanisko u Nesytu na Břeclavsku začali pomáhat se spásáním i buvoli. Přidali se tak k ovcím, kozám, krávám, ale také koním nebo...

20. září 2025,  aktualizováno 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tisíce lidí obdivovaly v Pardubicích největší lanový most. Obchvat brzy otevřou

Na téměř dokončený severovýchodní obchvat Pardubic se mohli v pátek podívat lidé. Na stavbu, která městu částečně uleví od tranzitní dopravy, dorazil lidé pěšky, na kole nebo bruslích. Obchvat je...

20. září 2025  11:02

Kamion u Zlíchovského tunelu narazil do svodidel, na silnici vytekla nafta

Policie v sobotu brzy ráno uzavřela Zlíchovský tunel v Praze 5. Došlo zde k nehodě kamionu, který narazil do svodidel. Policisté na místě zjistili, že muž nebyl pod vlivem alkoholu ani drog. Před...

20. září 2025  10:52

Moravskoslezský kraj přispěje 25 milionů korun na obnovu významných památek

Moravskoslezský kraj letos na obnovu významných kulturních památek v regionu přispěje 25 milionů korun. Podpoří 14 projektů, mezi kterými jsou obnovy zámků,...

20. září 2025  9:10,  aktualizováno  9:10

Praha, Mánesův most

Nová tramvaj Škoda ForCity 52T ev.č. #9504 určená pro natáčení nového spotu pro PID s hercem Janem Vondráčkem. Vše probíhalo dnes od 6:00 do 9:00 hod.

vydáno 20. září 2025  10:19

Velká středočeská města hazard většinou regulují a považují to za dostatečné

Velká středočeská města hazard většinou regulují a považují to za dostatečné. Zákaz platí například v Kolíně nebo Rakovníku. Vedení měst, která přistoupila k...

20. září 2025  8:40,  aktualizováno  8:40

Cyklistický závod dnes omezí dopravu v Jizerských horách i na Ještěd

Cyklistický amatérský závod Road Classics dnes omezí dopravu na Liberecku. Přihlášených je přes 1000 cyklistů, závod vede z Liberce přes Jizerské hory a...

20. září 2025  7:55,  aktualizováno  7:55

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Cyklistický závod dnes omezí dopravu v Jizerských horách i na Ještěd

Cyklistický amatérský závod Road Classics dnes omezí dopravu na Liberecku. Přihlášených je přes 1000 cyklistů, závod vede z Liberce přes Jizerské hory a...

20. září 2025  7:55,  aktualizováno  7:55

Cyklistický ultramaratonec: Pivo s vodou je lepší než ionťák. Já mám ale rád kolu

Pro většinu běžných lidí, včetně těch, co si na kolo klidně i rádi vyrazí, jsou aktivity Stanislava Růžičky (50) z Křižanova na Žďársku těžko představitelné. Jaké? Třeba šlapat jak o život celý den,...

20. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.