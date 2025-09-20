Tisíce lidí obdivovaly v Pardubicích největší lanový most. Obchvat brzy otevřou

Na stavbu v pátek odpoledne dorazilo podle ŘSD zhruba 10 tisíc lidí, přišli si poslechnout i koncert zpěvačky Moniky Absolonové.
Stavbu silničáři dají do provozu 5. prosince. Bude to o několik měsíců později, během stavby se vyskytlo několik komplikací, které původní jarní termín 2025 oddálily.
Většina hlavních staveb na okruhu už je dokončená, hotové jsou okružní křižovatky na Bohdanečské a Poděbradské ulici. Stavební firma vybudovala i přeložky silnic druhé a třetí třídy. Kromě toho stavěla podchody, odvodnění, pracovala na přeložkách vodovodů, plynovodů, horkovodů nebo instalovala veřejné osvětlení.
„Dokončena je sanace skládky tuhého komunálního odpadu. Hotovy jsou téměř všechny mostní objekty, včetně mostů přes Spojilský odpad, Brozanský odpad a obslužného mostu přes náhon Halda. Dokončeno je také trakční vedení a většina protihlukových stěn,“ řekla mluvčí pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
Dokončit ještě zbývá pokládku obrusných vrstev vozovky na trase I/36 a osadit silnici svodidly a značkami. „Probíhá montáž veřejného osvětlení a dokončovací práce na chodnících a polních cestách. Na mostě přes Labe bylo dopnuto všech sedm závěsů, probíhá jeho osazování vybavení a připravuje se zatěžovací zkouška. Následovat bude pokládka obrusných vrstev vozovky,“ uvedla Drkulová.
|
Zbývají už jen poslední úpravy. Největší lanový most v Česku pak vydrží sto let
Stavební práce provázely zdržení. V trase silnice byla například skládka komunálního odpadu. Změny nastaly i kvůli plánované multifunkční hale, která má stát v lokalitě Nová Cihelna. Silničáři kvůli stavbě museli vyvlastňovat pozemky.
„Největší zdržení způsobily komplikace s vyvlastněním pozemků, sanace skládky, změny polohy a dimenze stávajících inženýrských sítí přeložek kvůli výstavbě nové hokejové haly. Pozemky potřebné pro stavbu jsou majetkově vypořádány. Probíhá soudní přezkum, který ale nemá vliv na pokračování stavby,“ uvedla mluvčí.
Stavební firma musela bourat už hotové nosné pole konstrukce mostu přes Haldu. Kvůli odchylkám od projektové dokumentace a technologicky nepřesně provedené betonáži to nařídil dozor stavby.
Příprava silnice trvala od roku 2006. Vede na silnici I/36 u kruhové křižovatky blízko supermarketu Globus, pokračuje Poděbradskou a Bohdanečskou ulicí. Vede pak volným terénem u slepého ramene Labe, kříží Hradeckou ulici a ústí na kruhovém objezdu na Dubině. Stavba za 1,5 miliardy korun bez DPH je dlouhá 4,2 kilometru.
Kolem silnice povede cyklostezka, kterou postaví město. Pravomocné stavební povolení na cyklostezku mají Pardubice od listopadu 2023. „Finišujeme s přípravami zadávací dokumentace tak, aby cyklostezka mohla být vysoutěžená,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO).