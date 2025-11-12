Stavba severovýchodního obchvatu Pardubic jde do finále. Dělníci v těchto dnech dokončují lajnování vodorovného dopravního značení, instalaci značek, svodidel a semaforů. Jak už dříve Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uvedlo, na 4,2 kilometru dlouhou čtyřpruhovou silnici řidiči poprvé vyjedou v pátek 5. prosince.
Ještě před tím, než se tak stane, musejí mít odborníci jistotu, že jeden z nejdůležitějších prvků celé stavby, kterým je prozatím největší zavěšený lanový most v Česku, je pro silniční provoz bezpečný.
Během středy tak prochází extrémním zatížením, které v běžném provozu nenastane. A jak test vypadá?
Od rána postupně najíždí dvanáct těžkých nákladních aut na konkrétní místa mostovky, na které čidla měří zátěž a chování mostu. Vyhodnocení výsledků měření budou mít experti do týdne.
„Simulujeme velmi nepříznivou situaci. Náklaďáky stojí na mostě zhruba půl hodiny a my sledujeme, jak se vyvíjejí mostní deformace,“ řekl mostní expert Petr Vítek z firmy Hochtief CZ.
Nákladní auta se na mostě různě přemísťují, pokud jsou uprostřed, způsobí největší průhyb mostu. Když se postaví na jednu polovinu, tak se most takzvaně kroutí. „To je také jeden z nepříznivých stavů, který testujeme,“ dodal Vítek. Desítky čidel jsou po celé délce mostu a mohou měřit i za provozu. Kromě toho tam jsou zařízení, která měří klima, sluneční svit nebo teplotu.
Most má rozpětí 135 metrů, vedlejší část přes slepé rameno Labe měří 122 metrů. Výška pylonů dosahuje 48 metrů nad mostovkou a 60 metrů nad terénem. Každý z hlavních pylonů drží mostovku pomocí přibližně 160 pozinkovaných lan. Zatím má pardubický most prvenství největšího lanového zavěšeného mostu. Až bude hotový lanový most v Českých Budějovicích, přijde o něj. Budějovický bude větší.
Most je součástí severovýchodního obchvatu, který se začal připravovat zhruba před 20 lety. Přeložka silnice I/36 uleví tzv. rychlodráze mezi Dašickou ulicí a Palackého třídou na průtahu městem. Obchvat zahrnuje dvanáct protihlukových stěn, dvě okružní křižovatky a deset mostních objektů. Obchvat se začal stavět v prosinci 2022, náklady se vyšplhají na 1,4 miliardy korun.