Stavbaři na obchvat povolali potápěče, kvůli odplavenému dnu zpevnili pylon

„Bylo odplaveno pět metrů hloubky, takže ztratila stabilitu provizorní podpěra, kterou zde máme pro výsuv mostu,“ vysvětlil správce stavby Ředitelství silnic a dálnic Stanislav Král.

Silničáři museli zajistit, aby se situace již neopakovala, takže stabilizovali dno s pomocí dvojice potápěčů. Ti okolí podpěry v hloubce sedmi metrů vyztužili žoky s betonem. „Pylony musíme obestavět z big bagů, které se plní betonem, který pod vodou tvrdne,“ popisoval akci pracovní potápěč Ladislav Voříšek.

Velký pytel s betonem, který se plní těsně před umístěním do vody, musí usadit na správné místo a uvázat k pylonům. „V big bagu jsou nařezané úhlopříčně trubky, ty musíme roztáhnout do konstrukce dráhy, takže bag chytne ten základní tvar,“ popsal Voříšek.

Takto putovalo do vody 350 kubíků betonu. Práce není pro potápěče, který ponořen v řece pracoval přesně 211 minut, jednoduchá. Proud je sice mírný, ale pod vodou o teplotě patnáct stupňů Celsia vidí maximálně na dvacet centimetrů. Navíc před zahájením prací musel dno očistit od větví a nánosů, které se zde zachytily při velké vodě v lednu.

„Rozhodně to není běžná technologie. Mosty nad řekou stavíme běžně, ale že by došlo k tak masivnímu odplavení dna, to jsme ještě neřešili. Tato technologie je nejefektivnější, neboť v řádu několika dnů budeme potřebovat učinit další výsuv a toto bylo nejrychlejší technické řešení,“ řekl Král.

Přes lednovou povodeň a nynější angažování potápěčů se samotná stavba nezpozdí. „Všechno běží dle plánu i díky tomu, že nám velmi přeje počasí,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

ŘSD ještě čeká na vyvlastnění 300 metrů pozemků, kterých se jejich majitelé nechtějí vzdát. „Běží právní kroky ve směru vyvlastnění, takže i tyto pozemky bude mít ŘSD k dispozici v dostatečném termínu na to, abychom včas zprovoznili celý obchvat,“ řekl Rýdl.