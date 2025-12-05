Obchvat Pardubic je otevřený, v napojení na starou silnici hned stály kolony

Milan Zlinský
  14:02aktualizováno  14:02
Tři roky trvala stavba severovýchodního obchvatu Pardubic, na který město čekalo desítky let. Hodinu před pátečním polednem na novou přeložku silnice I/36, od které se očekává, že částečně uleví od dopravy přetíženému centru, vyjela první auta.

Je pátek půl jedenácté dopoledne. Za pár minut se bude otevírat severovýchodní silniční obchvat Pardubic. Na vozovce ještě stojí politici, dávají rozhovory, točí videa na své sociální sítě.

„Tak pomalu končit pánové. Budeme za chvílí zprovozňovat,“ nabádal k opuštění prostoru mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. A skutečně.

Řidiči poprvé vyjeli na severovýchodní obchvat Pardubic, který je novou přeložkou silnice I/36 mezi sídlištěm Dubina a čtvrtí Fáblovka. (5. prosince 2025)
Přes čtyři kilometry dlouhá městská komunikace, která začíná u Globusu a končí na kruhové křižovatce na Dubině, vyvede tranzitní dopravu z centra města. Její součástí jsou dvě okružní křižovatky, dvanáct protihlukových stěn a deset mostních objektů včetně největšího zavěšeného mostu v Česku. (5. prosince 2025)
Řidiči poprvé vyjeli na severovýchodní obchvat Pardubic, který je novou přeložkou silnice I/36 mezi sídlištěm Dubina a čtvrtí Fáblovka. (5. prosince 2025)
Řidiči poprvé vyjeli na severovýchodní obchvat Pardubic, který je novou přeložkou silnice I/36 mezi sídlištěm Dubina a čtvrtí Fáblovka. (5. prosince 2025)
Řidiči poprvé vyjeli na severovýchodní obchvat Pardubic, který je novou přeložkou silnice I/36 mezi sídlištěm Dubina a čtvrtí Fáblovka. (5. prosince 2025)
91 fotografií

Jen co hejtmana Martina Netolického a jeho náměstka Dušana Salfického z asfaltu dostal, policisté uvolnili nedalekou světelnou křižovatku a na čtyřkilometrovou cestu najely první vozy.

I/36 Trnová–Fáblovka–Dubina

Severovýchodní obchvat Pardubic.

Přes čtyři kilometry dlouhá komunikace začíná na kruhové křižovatce u Globusu, pokračuje Poděbradskou a Bohdanečskou ulicí. Potom vede nezastavěnou oblastí u slepého ramene Labe, kříží Hradeckou ulici a ústí u kruhového objezdu u Lidlu na Dubině. Její součástí jsou dvě okružní křižovatky, dvanáct protihlukových stěn a deset mostních objektů včetně největšího zavěšeného mostu v Česku.

Právo zahajovací jízdy pro sebe urval řidič velkého SUV značky Volvo s přívěsným vozíkem. Řidiči pak zdravili hosty slavnostního otevření troubením. „Doufám, že nový obchvat usnadní lidem z Pardubic život a odvede alespoň část aut z přecpaného centra města,“ uvedl končící ministr dopravy Martin Kupka z ODS.

Ten nakonec na akci sklidil největší potlesk, který vyprovokoval svým projevem hejtman Netolický. Velmi procítěně promluvil o politikovi, který míří do funkce předsedy ODS. „Chtěl bych mu upřímně poděkovat za to, jak komunikoval s krajskou samosprávou i městy a obcemi, jak si dokázal dostudovat všechny odborné věci. Doufám, že nový ministr na jeho kvalitní práci naváže,“ uvedl mimo jiné Martin Netolický zvolený za stranu 3PK.

Část pozvaných hostů pak mezi řádky upozorňovala na fakt, že z mnoha důvodů nemusí být efekt nové silnice tak silný, jako třeba před lety v Chrudimi, kdy otevření obchvatu znamenalo během hodin úbytek stovek a tisíců aut v centru města.

Dají se očekávat potíže, připustil náměstek

„Budeme rádi za každé auto, které díky obchvatu nepojede kolem městské památkové zóny, které se nebude prodírat kolem Zelené brány a Východočeského divadla. Ovšem obchvat je čtyřpruhový, ale na konci i na začátku vede do dvoupruhového kruhového objezdu. Dají se očekávat dopravní potíže,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.

A na jeho obavy došlo záhy. Už hodinu po otevření spojky mezi Dubinou a Polabinami stála auta v koloně v místě, kde se obchvat napojuje na starou silnici na Lázně Bohdaneč. Ostatně tamní systém kruhových objezdů podobné problémy sliboval dopředu. Toho si byli dobře vědomi i lidé z ŘSD a prý už pracují na rozšíření silnice kolem hypermarketu Globus.

„Samozřejmě ten úsek je velmi problematický, protože my bychom potřebovali rozšířit celý most přes přes silnici I/37. Kdybychom vyřešili jenom uzel Globusu, tak bychom si stejně nepomohli, protože by se nám ta doprava stejně zasekávala na těch sjezdech a rampách,“ řekl ředitel ŘSD Radek Mátl a doplnil, že se tam začne stavět odhadem do dvou let.

Nový obchvat Pardubic uleví, ale přinese i potíže. Jen se neví, jak budou velké

Nový obchvat se tak prakticky ihned stal hitem sociálních sítí, na kterých si lidé posílali dojmy a také fotky a videa ucpaných ulic v jeho okolí. „Před chvíli jsem tam projel a teda až tak špatné jsem to nečekal. Jsem opravdu zvědav, jak to bude vypadat ve špičce...,“ napsal jeden z řidičů už chvíli po poledni.

Nová silnice má přesto pro město nesporné výhody. Tou hlavní je další most přes Labe. Na obchvat čekalo krajské město dlouho - prakticky 20 let. Přípravné práce na severovýchodním obchvatu začaly už v roce 2006. „Jednalo se o velmi náročnou stavbu, jak v přípravě, tak v samotné realizaci. Stavba původně měla být uvedena do provozu už v březnu letošního roku, nakonec se zpozdila o 265 dní,“ řekl Mátl.

Stavbu zpozdila skládka, špatný asfalt i povodeň

Stavební firma narážela během stavby na komplikace. V trase silnice našla skládku nebezpečného dopadu, loni povodeň podemlela dočasný pylon u lanového mostu. Kvůli odchylkám v betonáži musela firma zbourat část jednoho z mostů a také jednou položila nekvalitní asfalt, proto musela úsek opravit.

Vícepráce navýšily cenu díla o 250 milionů korun, původní vysoutěžená částka byla 1,45 miliardy. „V tuto chvíli budeme cenu dopřesňovat, protože jsou zde nějaké dílčí změny během výstavby, ale ta celková cena by neměla překročit 1,7 miliardy korun,“ dodal Mátl.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

Za den oživovali čtyři děti, dvě zemřely. Lékaři porodnice jsou mimo službu

Za den oživovali čtyři děti, dvě zemřely

Porodnice v Litoměřicích prošetřuje resuscitaci čtyř novorozenců v Centru porodní asistence (CPA) během 24 hodin. Dvě miminka zemřela. Lékařka je mimo službu. Nemocnice spadá pod Krajskou zdravotní....

5. prosince 2025  13:22,  aktualizováno  15:56

Oprava stanice metra Pankrác končí dřív, cestujícím se otevře před Vánocemi

Rekonstruovaná stanice metra Pankrác. (21. října 2025)

Stanice pražského metra C Pankrác se po zhruba jedenáctiměsíční rekonstrukci otevře pro cestující v pátek 19. prosince ve 14:00. Na síti X to v pátek oznámil dopravní podnik a náměstek primátora pro...

5. prosince 2025  15:02,  aktualizováno  15:54

Limberského nabourané bentley opět u soudu. Advokát ironicky odmítl závěry znalců

Dvojice obžalovaná z pojistného podvodu. Nitsa Moysh, žena původem z Ukrajiny,...

Byla srážka mercedesu a bentley bývalého fotbalisty Davida Limberského v úzkém podjezdu pod železniční tratí na Domažlicku v roce 2019 fingovanou bouračkou nebo ne? Definitivní odpověď hledají...

5. prosince 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Lvice se samci podřídila, hlásí zoo. V Ostravě spojili chovný pár lvů indických

Lvi indičtí v ostravské zoo.

S napětím a zatajeným dechem sledovali chovatelé ostravské zoo spojování samice lva indického, kterou letos v dubnu zoo získala ze Švédska, s chovným samcem. Takové pokusy totiž někdy můžou skončit i...

5. prosince 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

U Buštěhradu přibylo několik alejí, město dalo vysadit přes 230 stromů

ilustrační snímek

Několik alejí přibylo u Buštěhradu na Kladensku. Město dalo vysadit přes 230 stromů a také více než 3600 keřů. Přispějí k větší rozmanitosti krajiny i ke...

5. prosince 2025  14:07,  aktualizováno  14:07

Český Innomotics získal prestižní ocenění „Českých 100 Nejlepších“

5. prosince 2025  15:43

Zabarikádovaný muž v malešickém bytě, hrozí zapálením domu. Policie budovu evakuovala

Policisté zasahují v Chotutické ulici v pražských Malešicích, kde je ve 3.patře...

Všechny složky integrovaného záchranného systému vyjely dnes po poledni do Chotutické ulice v pražských Malešicích, kde se podle policie v bytě zabarikádoval muž a hrozí zapálením budovy. Na místě je...

5. prosince 2025  13:22,  aktualizováno  15:34

Unikátní salonní vůz Kludských z Jirkova bude mít menší dvojče v Národním muzeu

Na bok vozu restaurátoři vrátili velká písmena, kterými je vyvedeno jméno...

Salonní vůz principála Karla Kludského, který stojí vedle informačního centra v Jirkově a od loňského roku je po zrestaurování přístupný veřejnosti, bude mít svůj model v Národním muzeu. Stane se...

5. prosince 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Vedení Znojma vyčlení na nepedagogické pracovníky příští rok 100 mil. Kč

ilustrační snímek

Vedení Znojma plánuje, že příští rok vyčlení 100 milionů korun na nepedagogické pracovníky. Kvůli změně zákona je musí od 1. ledna platit zřizovatel školy, a...

5. prosince 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

ÚS odmítl stížnosti družstva Svatopluk ve sporu s konkurzním správcem H-Systemu

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) odmítl dvě stížnosti Stavebního bytového družstva Svatopluk ve sporu s konkurzním správcem H-Systemu Josefem Monsportem. Rozhodnutí, na...

5. prosince 2025  13:50

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Podepsáno. FC Hradec Králové převzala skupina kolem Ulicha s Nedvědem

Investoři podepsali smlouvu s městem o prodeji většinového podílu v FC Hradec

Královéhradecký fotbalový klub má nové majitele. Město v pátek podepsalo smlouvu o prodeji 89 procent akcií skupině investorů v čele s miliardářem Ondřejem Tomkem a bývalými reprezentanty Ivo Ulichem...

5. prosince 2025  13:22,  aktualizováno  15:20

Vánoční charitativní aukce DEJME DĚTEM ŠANCI vynesla téměř 2.500.000 Kč pro děti z dětských domovů

5. prosince 2025  15:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.