Ukazuje se, že velké stavební akce Pardubického kraje na silnicích druhé třídy sice nutí řidiče k objížďkám, ty se ale většinou dají přečkat. Příkladem je obec Zámrsk, která je kvůli modernizaci průtahu pro řidiče prakticky uzavřena. „Není to jednoduché, ale stavbaři se snaží být maximálně vstřícní k majitelům, kteří jsou tím bezprostředně omezeni,“ uvedla starostka Zámrsku Zuzana Tvrzníková.
Zcela jiná situace ale čeká řidiče na silnicích první třídy. Ředitelství silnic a dálnic letos sice plánuje velké opravy jen na několika místech, ale budou bolet víc. Termíny uzavírek zatím nejsou známé.
Nejdůležitější opravy silnic v kraji v roce 2026
Jaké opravy připravuje Ředitelství silnic a dálnic
Jaké opravy připravuje Pardubický kraj
Zdroj: Pardubický kraj, ŘSD
1. Pardubické pasti u Rybitví a Parama
Stát se letos pustí do oprav mostu na silnici I/36 v Rybitví. Jde o jedno z míst, které tvoří úzké hrdlo dopravy po loňském otevření severovýchodního obchvatu. Jakékoliv práce zde znamenají problém pro řidiče jedoucí mezi Lázněmi Bohdančí a Pardubicemi. Silničáři zde plánují frézování stávající komunikace se sanací podkladních vrstev.
Na zdržení se musí řidiči připravit také u Parama. ŘSD tam opraví dva mosty přes Labe na silnici I/37. Jde o klíčovou tepnu směr Chrudim. Práce jsou naplánovány na roky 2026 až 2027, nepůjde tedy o žádnou krátkou epizodu.
Třetí akcí v krajském městě měla být úprava jedné z nejvíce zatížených křižovatek Pardubic ve Svítkově. Nové odbočovací pruhy a semafory ale letos křižovatka nakonec nedostane. V mapě plánovaných akcí státu už není. To potvrdilo i město. „ŘSD nás informovalo o tom, že odkládá realizaci křižovatky na rok 2027,“ řekl náměstek primátora Pardubic Jan Hrabal (ANO).
2. Kolony u dálnice. Zbývá vydržet ještě rok
V Pardubickém kraji roste dálnice na přeskáčku. Kolem Vysokého Mýta už auta projedou rychle po novém úseku D35, před Litomyšlí se posunují v kolonách. To se letos ještě zhorší. ŘSD chce totiž přestavět křižovatku u Nedošína, což je kritické místo pro každého, kdo jede od Vysokého Mýta na Litomyšl nebo odbočuje na Choceň.
Silnice I/35 zde zatím nemá alternativu. Jakékoliv semafory v tomto místě znamenají kolony. Těm se řidiči nevyhnou ani při jízdě přes Litomyšl. Pokud ŘSD splní své sliby, mělo by to být ale letos naposledy, za rok v létě už má vést kolem Litomyšle dálniční obchvat.
3. V Zámrsku postaví mostní provizorium
ŘSD chystá demolici a znovupostavení mostu na silnici I/35 u Zámrsku. Akce za více než 100 milionů korun není jen náhradou staré konstrukce za novou. Stávající mostní konstrukce o jednom poli už nevyhovuje. Nově ji nahradí moderní třípolový most. Důvodem je požadavek Správy železnic, pod mostem totiž vede elektrifikovaná trať, která se má do budoucna rozšiřovat o další kolej. Nový most tak bude vyšší i širší, aby pod ním vlaky měly dostatek prostoru.
Naštěstí zde stavbaři vybudují vedle mostní provizorium, na které převedou dopravu. „Věříme proto, že se to naší obce prakticky nedotkne,“ řekla starostka Tvrzníková. Přesto na vytížené „pětatřicítce“ znamená každé zúžení riziko kolon, protože kamiony budou muset zpomalit na krok.
Na čtyřproudovce do Pardubic je 32 děr, silničáři použijí mikrovlnnou technologii
4. Kde bude opravovat Pardubický kraj?
Pardubický kraj má na letošní investice do silnic přes dvě miliardy korun. Opravovat bude i dlouhé souvislé úseky, kterým se řidiči budou muset mnohdy vyhnout. Čtvrt miliardy zaplatí za obnovu průtahů obcemi Jedlová a Bystré, podobnou částku spolkne modernizace silnice Dolní Dobrouč – Lanšperk. Uzavírky čekají řidiče také na trasách Břehy – Rohovládova Bělá či Jablonné nad Orlicí – Mladkov.
„Většina akcí začne se startem letošní stavební sezony a některé z nich potrvají až do příštího roku,“ uvedl náměstek hejtmana Dušan Salfický.