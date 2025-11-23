Oprava silnice vyjde kraj na čtvrt miliardy

Autor: zln
  15:10
Náklady na chystanou modernizaci krajské silnice II/360 v úseku Lanšperk – Dolní Dobrouč na Orlickoústecku odhaduje Pardubický kraj téměř na čtvrt miliardy korun.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

„Projekt zahrnuje v délce téměř dvou kilometrů kompletní obnovu povrchu, zlepšení odvodnění, bezpečnější zastávky i přípravu infrastruktury pro vysokorychlostní datové sítě,“ uvedlo hejtmanství v tiskové zprávě.

Většinu z předpokládaných nákladů 227 milionů korun včetně DPH uhradí dotace z evropských fondů, kde je pro tyto účely rezervováno skoro 180 milionů korun.

Radní kraje už schválili zadávací podmínky pro soutěž na dodavatele. Součástí projektu je i mostní objekt MK 18 v majetku městyse Dolní Dobrouč, který leží na objízdné trase a bude v nezbytné míře opraven.

Projekt kromě silnice zahrnuje také obnovu trávníků, dopravního značení, zádržných systémů a bezpečnostních prvků. Stavbaři zmodernizují zastávky a upraví chodníky.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Vyhlídkové kolo v Olomouci se po sobotní poruše bezpečnostního systému opět točí

ilustrační snímek

Příčinou poruchy 33 metrů vysokého vyhlídkového kola v Olomouci, v jehož kabinách v sobotu večer uvízlo 34 lidí, byla závada bezpečnostního systému způsobená...

23. listopadu 2025  13:49,  aktualizováno  13:49

V Opavě se jezdí přes nový most, má odolat stoleté vodě. Starý zničily povodně

Slavnostní otevření mostu v Ratibořské ulici v Opavě. Původní most v centru...

Silničáři slavnostně v neděli odpoledne uvedli do provozu nový most přes řeku Opavu na frekventované tepně města v Ratibořské ulici. Ten starý zničily loňské zářijové povodně. „Pro Opavu je to...

23. listopadu 2025  14:32,  aktualizováno  15:24

Vznik střední školy kraj nepovolil

ilustrační snímek

Radní Pardubického kraje odmítli žádost Mateřské školy a Základní školy Na rovině v Chrudimi o zápis nové střední školy se sídlem v Chrudimi s kapacitou 44 žáků.

23. listopadu 2025  15:18

Výsledek referenda o hazardu platí

ilustrační snímek

Výsledek říjnového referenda v Poličce, při němž lidé souhlasili se zavedením zákazu hazardních her na celém území města, platí.

23. listopadu 2025  15:16

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Oprava silnice vyjde kraj na čtvrt miliardy

ilustrační snímek

Náklady na chystanou modernizaci krajské silnice II/360 v úseku Lanšperk – Dolní Dobrouč na Orlickoústecku odhaduje Pardubický kraj téměř na čtvrt miliardy korun.

23. listopadu 2025  15:10

Betlémské světlo dorazí do Brna už 6. prosince, pak ho skauti rozvezou po Česku

ilustrační snímek

Betlémské světlo letos dorazí do Brna oproti předchozím rokům o něco dříve, a to 6. prosince. Následující týden je pak skauti rozvezou po celé republice. V...

23. listopadu 2025  12:39,  aktualizováno  12:39

Známý pražský kopec se načas proměnil ve staveniště. Petřín je a bude plný dělníků a náklaďáků

Stan na rekonstruované lanovce pomáhá stavbařům. V něm dobře uzraje beton.

Všichni na Petřín! zní ve známé písničce Láska je láska. V následujících měsících tam však výletníci nebo zamilovaní budou mít komplikovanou cestu. Na známém kopci se staví a další stavby jsou...

23. listopadu 2025  13:23

Na Domažlicku hořel drážní domek, provoz na trati v místě události stál

Na DomaĹľlicku hoĹ™Ă­ drĂˇĹľnĂ­ domek, provoz na trati v mĂ­stÄ› udĂˇlosti stojĂ­

V Chrastavici na Domažlicku bojovali dnes dopoledne drážní hasiči a profesionální a dobrovolní hasiči z Plzeňského kraje s požárem drážního domku. Požár byl v...

23. listopadu 2025  11:40,  aktualizováno  12:24

V hořícím drážním domku vybuchla plynová lahev, vlaky déle než hodinu nejely

Na likvidaci požáru drážního domku se podílelo deset jednotek hasičů.

U požáru drážního domku na trati z Plzně do německého Furth im Wald zasahovali v neděli dopoledne hasiči v Chrastavicích na Domažlicku. Ještě před příjezdem jednotek stihli všichni lidé z domku před...

23. listopadu 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

ODS vypoví kvůli sporům s ANO koaliční smlouvu v Blansku

Takto v roce 2022 Lenka Dražilová a Jiří Crha (druhá a třetí zleva)...

Vládnoucí koalice v Blansku končí. ODS kvůli sporům s ANO vypoví koaliční smlouvu. K vyřešení radniční krize nepomohlo ani víkendové smírčí jednání, které svolal starosta Jiří Crha (ODS)....

23. listopadu 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Prodej bytu 2+kk 35 m2
Prodej bytu 2+kk 35 m2

Veverkova, Hradec Králové - Pražské Předměstí
4 750 000 Kč

Více z nabídky 107 792 nemovitostí

Hádka dvou mužů na Mladoboleslavsku skončila vraždou

Nález granátu v řece Rokytce. (28. října 2021)

Tragicky v neděli ráno skončil spor dvou mužů na Mladoboleslavsku. Podle informací policie tam 54letý muž bodl o dvanáct let mladšího do hrudníku. Ten svým zraněním podlehl.

23. listopadu 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Provoz mezi Ústím nad Labem a Děčínem zastavila tragická nehoda. Vlak srazil člověka

Na koridoru mezi stanicemi Praha-Běchovice a Praha-Libeň srazil v sobotu...

V Ústí nad Labem v neděli dopoledne srazil osobní vlak člověka, který na místě zemřel. Ve vlaku jelo 21 cestujících. Řekl to mluvčí krajských hasičů Lukáš Faják. Provoz na trati mezi Ústím a Děčínem...

23. listopadu 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.