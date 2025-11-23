„Projekt zahrnuje v délce téměř dvou kilometrů kompletní obnovu povrchu, zlepšení odvodnění, bezpečnější zastávky i přípravu infrastruktury pro vysokorychlostní datové sítě,“ uvedlo hejtmanství v tiskové zprávě.
Většinu z předpokládaných nákladů 227 milionů korun včetně DPH uhradí dotace z evropských fondů, kde je pro tyto účely rezervováno skoro 180 milionů korun.
Radní kraje už schválili zadávací podmínky pro soutěž na dodavatele. Součástí projektu je i mostní objekt MK 18 v majetku městyse Dolní Dobrouč, který leží na objízdné trase a bude v nezbytné míře opraven.
Projekt kromě silnice zahrnuje také obnovu trávníků, dopravního značení, zádržných systémů a bezpečnostních prvků. Stavbaři zmodernizují zastávky a upraví chodníky.