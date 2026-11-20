Silnici 35 na hlavním tahu mezi Hradcem Králové a Olomoucí uzavřela dnes ráno u Koclířova na Svitavsku nehoda čtyř aut. Dva lidé mají lehčí zranění, policie dopravu odklání přes Koclířov. ČTK to řekla policejní mluvčí Dita Holečková.
Auta se srazila před 06:00, jde o nákladní vůz, dvě dodávky a jedno osobní auto. Policie u řidičů provedla dechové zkoušky na alkohol, všechny byly s negativním výsledkem, uvedla mluvčí.
"Veškeré příčiny a okolnosti nehody jsou předmětem dalšího zjišťování," řekla Holečková. Kolem 07:00 začala policie auta odklánět přes Koclířov. Jak dlouho uzavírka silnice 35 potrvá, není podle mluvčí možné odhadnout.