Singltreky na Suchém vrchu se rozrostou směrem k polské hranici

Sdružení obcí Orlicko připravuje druhou etapu terénních stezek pro horská kola na Suchém vrchu na Orlickoústecku. Nové trasy singltreků mají vést směrem k Dolním Boříkovicím. Projekt má pravomocné stavební povolení, se zahájením stavby ale sdružení čeká na vhodný dotační program. ČTK to řekl manažer svazku obcí Antonín Fiala. Náklady odhaduje na 15 až 20 milionů korun.
"Zatím si nedokážeme představit, že bychom to zainvestovali prakticky ze sta procent sami, protože je to dost velký náklad," řekl Fiala. Sdružení podle něj zatím nemá jasno, z jakého programu by mohlo peníze získat. Ve hře jsou evropské přeshraniční programy i další dotační tituly.
Singltreky mají být podle Fialy zaměřené především na méně technicky zdatné cyklisty a návštěvníky, kteří hledají méně náročnou jízdu v přírodě. Odhadem má vzniknout asi 16 kilometrů tras. "Druhá etapa má vést směrem k Dolním Boříkovicím, blíže k polské hranici," řekl Fiala.
Současné trasy na Suchém vrchu vznikly v době pandemie covidu v roce 2021. Podle Fialova odhadu je ročně navštíví zhruba 10.000 až 20.000 lidí, přesná návštěvnost se ale neměří. Vstupné se nevybírá. Sdružení očekává, že stezky přivedou do regionu návštěvníky, kteří podpoří místní služby a turistický ruch. "Očekáváme, že díky tomu vzroste návštěvnost a rozvinou se doprovodné služby," řekl Fiala.
Nové singltreky budou z velké části na pozemcích Lesů České republiky. Část tras povede po nově vybudovaných lesních pěšinách, další využijí kombinaci stávajících cest a nových úseků. Trasy jsou značené na křižovatkách, aby se v nich návštěvníci orientovali. Fiala uvedl, že pěší mohou podle lesního zákona chodit po lese obecně volně, zatímco pro cyklisty platí určitá omezení. Konflikty mezi pěšími a cyklisty podle něj dosud nezaznamenali.
Současný Singltrek Suchák nabízí přibližně 22 kilometrů jednosměrných terénních stezek ve svazích Suchého vrchu. Trasy začínají na parkovišti na Červenovodském sedle a jsou určené cyklistům od malých dětí a začátečníků až po zkušené jezdce na horských kolech.