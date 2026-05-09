Skanzen na Veselém Kopci na Chrudimsku zpřístupnil stodolu neobvyklé konstrukce

Autor: ČTK
  14:58aktualizováno  14:58

| foto: ČTK

Soubor 32 historických staveb ve skanzenu na Veselém Kopci na Chrudimsku doplnila roubená stodola přenesená z Boru u Skutče. Po jejím dnešním slavnostním otevření je expoziční areál po 54 letech kompletní, uvedli zástupci skanzenu na facebooku. Stodola má neobvyklou konstrukci, řekl dnes novinářům Jiří Pokorný, etnolog a pracovník metodického centra Národního muzea v přírodě, pod něž skanzen spadá.

"Stodola je atypická tím, že zde nenesou střechu roubené trámy, obvodové stěny, ale má vnitřní dřevěné sloupy, na které je posazen krov," popsal Pokorný.

Objekt je datován do roku 1857 a již jednou v minulosti změnil místo. Stojí podobně jako v původní lokalitě ve svahu a je nadezděn originálními pískovcovými bloky. Počátkem 20. století byl zmodernizován, dřívější valby nahradila sedlová střecha se štíty pokrytá pálenými taškami. Kvůli jejich váze bylo nutné konstrukci zvenčí podepřít dalšími sloupy a roštem. Velká část původních dřevěných prvků musela být nahrazena novými, vyrobenými dřívějšími řemeslnými technikami.

Stodola kdysi sloužila k uskladnění obilných klasů, z nichž se potom na mlatě získávalo zrno. Vnitřní prostor je rozdělen na tři části. Uvnitř jsou vystaveny historické zemědělské stroje a nářadí.

V roce 2023 Muzeum v přírodě Vysočina stodolu odkoupilo a začalo s přípravou projektu. Přesun začal na podzim 2024 detailním zaměřením a označením jednotlivých konstrukčních prvků. Počátkem loňského roku bylo dokončeno rozebírání objektu na místě a následoval převoz dřevěných prvků do haly firmy Stavební huť Slavonice, kde odborníci zhodnotili technický stav a stanovili, které prvky bude možné zachovat, a které musí být nahrazeny kopiemi. Po dokončení prací byly díly postupně převezeny na Veselý Kopec.

