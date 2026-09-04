Skanzen Veselý Kopec na Chrudimsku bude v neděli zdarma, rezervace není potřeba

Skanzen Veselý Kopec na Chrudimsku bude tento týden v neděli přístupný zdarma. Lidé si nemusí prohlídku rezervovat on-line, rozlehlý areál pojme i větší počet návštěvníků, řekla ČTK ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová. V neděli bude v Česku bezplatně otevřeno 15 muzeí a galerií zřizovaných ministerstvem kultury. Volný vstup do nich mají mít lidé každou první neděli v měsíci, rozhodl resort.
"My nejsme jako hrady a zámky, kde je potřeba návštěvníky nějakým způsobem regulovat nebo objednávat na konkrétní čas. U nás je průchod areálem volný a návštěvníci mohou přicházet průběžně. V tuto chvíli také nemáme informaci, že by byly na neděli objednané nějaké speciální zájezdy," uvedla Křivanová.
Pro skanzen bude bezplatný vstup každou první neděli v měsíci znamenat, že přijde o část příjmů. "Samozřejmě půjdeme do ztráty, protože vstup bude zdarma. Pan ministr sice pořád říká, že nám to budou financovat, ale upřímně jsem na to zvědavá. Moc tomu nevěřím," řekla Křivanová.
Skanzen Veselý Kopec čeká v sobotu velká akce Den s řemesly, kde bývá hodně lidí. V minulosti při větších programech zaznamenal až kolem 4000 návštěvníků za den. Takový počet je podle Křivanové už na hranici komfortu, přestože se lidé v rozsáhlém areálu rozptýlí. Při tradičních jarmarcích je situace náročnější, protože prostor pro pohyb návštěvníků zmenšují stánky řemeslníků.
"Doufám, že nám návštěvníci přijedou už na sobotní program a nenechají si návštěvu až na neděli. Uvidíme, co bezplatný vstup udělá s návštěvností," řekla Křivanová.
Muzeum připravuje program dlouho dopředu. Bezplatné vstupné připadne i na první neděli v prosinci, kdy bude na Veselém Kopci velký adventní jarmark. "Tam vůbec netuším, jak si s tím poradíme. Program si samozřejmě připravujeme rok dopředu, takže když pak někdo během prázdnin řekne, že první neděle v měsíci bude zdarma, už se s tím těžko něco udělá," dodala Křivanová.