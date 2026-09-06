Skanzen Veselý Kopec na Chrudimsku byl dnes zdarma, zájem byl standardní

Skanzen Veselý Kopec na Chrudimsku dnes při vstupném zdarma zvýšený zájem návštěvníků nezaznamenal. Návštěva byla standardní, přišlo zhruba 180 lidí, tedy jako o jiných zářijových nedělích při pěkném počasí. ČTK to řekla ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová. Dnes mělo v Česku bezplatně otevřeno 15 muzeí a galerií zřizovaných ministerstvem kultury. Volný vstup do nich mají mít lidé každou první neděli v měsíci, rozhodlo ministerstvo.
Správci skanzenu byli v očekávání, jak neděle zdarma ovlivní sobotní program Den s řemesly. "Na řemeslníky přišla hojná účast asi 1200 návštěvníků," uvedla Křivanová s tím, že lidé neřešili, zda si skanzen prohlédnout v sobotu s programem za peníze nebo v neděli zdarma.
Pro skanzen, kde je základní vstupné pro dospělého 170 korun, bude bezplatný vstup každou první neděli v měsíci znamenat, že přijde o část příjmů. Dnešní výpadek nebude nijak zásadní. Významnější to pak bude v neděli 6. prosince, kdy skanzen pořádá tradiční velký adventní jarmark a příjem ze vstupného bývá přes půl milionu korun. Skanzen podle Křivanové doufá, že mu od zřizovatele přijde za výpadek kompenzace.
Skanzen Veselý kopec je otevřený veřejnosti od roku 1972. Sdružuje stavby, které tam byly přeneseny z oblasti nazývané České Horácko. Roubenky ukazují, jak bydleli a hospodařili drobní zemědělci od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Loni Muzeum v přírodě Vysočina navštívilo 66.949 lidí.