Skanzen Veselý Kopec poprvé otevře roubenou stodolu z Boru u Skutče

Muzeum v přírodě Vysočina v květnu návštěvníkům poprvé představí nový objekt ve skanzenu na Veselém Kopci. Je jím roubená stodola z Boru u Skutče. Doplní statek z Mokré Lhoty, u nějž původně podobná stodola stála, ale nedochovala se. Některé prvky se musely nahradit nově vyrobenými, a to původními technikami včetně kácení stromů v zimě a výběru dřeva, aby odpovídalo původní konstrukci. Podle archivních materiálů i dendrochronologie byla stodola v Boru postavena jako druhotná stavba, řekla dnes novinářům ředitelka muzea Magda Křivanová,
"Původní stála pravděpodobně na místě obytného stavení. Potom, jak se celá usedlost upravovala, byla stodola rozbourána a přesunuta na další místo. Dřevo je z různých období, ale shodli jsme se, že současná konstrukce je z 60. let 19. století s tím, že jsou tam použity i starší prvky z původní stodoly," uvedla Křivanová.
Po koupi muzeum objekt důkladně zaměřilo, prozkoumalo, označilo jednotlivé díly a stodolu rozebralo. Vše bylo převezeno do kryté haly, kde se posuzovalo, které původní dřevěné prvky se zachovají a které se opraví či nahradí novými. Asi třetina dřevěných trámů je zcela původní. Poté se díly převezly na Veselý Kopec, kde se znovu poskládaly do dřívější podoby. Stodola bude poprvé zpřístupněna 9. května.
Muzeum v letošní sezoně plánuje ve skanzenu tradiční víkendové programy jako je Hrnčířská sobota, Veselokopecký jarmark, Jak se dříve hospodařilo nebo Bramborová sobota. Připravuje rovněž pořady pro školy. Spolupracuje také s Loutkářským muzeem v Chrudimi a chystá i hudební vystoupení. Další akce se uskuteční v menším skanzenu Betlém v Hlinsku. Nová výstava nazvaná Když obyčeje kvetou ve statku z Mokré Lhoty začne na Veselém Kopci 2. května. Provede návštěvníky obdobím mezi Velikonocemi a svatojánskou nocí. Muzeum je přístupné od 29. června do konce letních prázdnin i během pondělků.
Muzeum v přírodě Vysočina plánuje za čtyři miliony korun vybudovat podzemní nádrže na vodu, aby jí mělo dost na pohon technických zařízení s vodním kolem. Budou zachytávat dešťovou vodu, případně se doplní z podzemních zdrojů. Vše by mělo být hotové na jaře příštího roku. V plánu je i přestavba budovy bývalého finančního úřadu v Hlinsku na depozitář, konzervátorské pracoviště a provozní zázemí. Projektová dokumentace je již hotová a čeká se na přidělení peněz od ministerstva kultury. Celkové náklady se odhadují na 85 milionů korun.