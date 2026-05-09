Na Veselém Kopci roztočí mlýn a otevřou stodolu, poslední stavbu skanzenu

Radek Latislav
  7:12aktualizováno  7:12
Návštěvníci skanzenu na Veselém Kopci letos poprvé uvidí areál v podobě, jakou mu před téměř 60 lety naplánoval jeho zakladatel Luděk Štěpán. Otevře se poslední chybějící stavba – roubená stodola.
Stodola u statku z Mokré Lhoty byla poslední stavbou, kterou je završeno budování expozičního areálu Veselý Kopec podle původní koncepce vytvořené zakladatelem muzea Luďkem Štěpánem. | foto: Radek Latislav, MF DNES

Návštěvnická sezona ve skanzenu na Veselém Kopci nabídne letos několik novinek. Areál rozšířila roubená stodola z Boru u Skutče, návštěvníci se v některých termínech dostanou dovnitř zdarma a děti si budou moci projít interaktivní hru v mobilu s maskotem muzea, kocourem Honzou.

Nejen do Národní galerie v Praze, ale i do Muzea v přírodě Vysočina si budou moci lidé zajít ve vybraných dnech zdarma. Ministerstvo kultury si od volných vstupů slibuje návrat návštěvnosti před covidovou úroveň. Vždy v dubnu, květnu a červnu se během každé třetí neděle pro všechny skupiny návštěvníků otevře areál bez vstupného.

Stodola u statku z Mokré Lhoty byla poslední stavbou, kterou je završeno budování expozičního areálu Veselý Kopec podle původní koncepce vytvořené zakladatelem muzea Luďkem Štěpánem.
Na Veselém Kopci se zdarma otevře ještě 18. května při Dni muzeí. „Týká se to všech otevřených areálů našich muzeí. Ministerstvo kultury navíc uvažuje, že by volné vstupy pokračovaly i na podzim,“ uvedl generální ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš.

Po zkušenostech z loňska zůstanou roubenky během hlavní sezony otevřené také v pondělí, a to od 29. června.

Akce na Veselém Kopci v roce 2026

  • 9. 5. Den otevřených mlýnů
  • 30. 5. Dětský den s loutkami (do 18 let zdarma)
  • 13. 6. (Ne)obyčejné obyčeje aneb pod májovým stromem
  • 18. 7. Veselokopecký jarmark
  • 15. 8. Jak se dříve hospodařilo aneb cesta k dožínkovému věnci
  • 5. 9. Den s řemesly
  • 3. 10. Bramborová sobota
  • 28. 11. – 6. 12. Vánoce na Veselém Kopci

Hudební podvečery na Veselém Kopci ve spolupráci s Konzervatoří Pardubice (4. 7., 17. 10., 28. 11.)

Areály na Veselém Kopci a v Hlinsku loni navštívilo 67 tisíc lidí. Na úroveň před rokem 2020 se muzeum ještě nevrátilo, tržby ze vstupného a prodeje suvenýrů však dosáhly rekordních 8,3 milionu korun.

„Návštěvníci u nás stále více utrácejí za upomínkové předměty. Snažíme se nabízet věci, které jinde běžně nenajdou,“ řekla ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová.

Hlavní letošní novinkou je dokončení roubené stodoly z Boru u Skutče. Stavba doplnila usedlost z Mokré Lhoty a završila původní záměr postupně představit typické objekty z různých částí regionu. Slavnostně ji muzeum představí 9. května při Dni otevřených mlýnů.

„Otevření stodoly se uskuteční v 11 hodin. Kromě představení stodoly a její historie program zpestří vystoupení folklorních souborů Vysočan a Vysočánek z Hlinska,“ uvedla ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová.

Původní objekt stodoly muzejníci rozebrali, označili zachované trámy a převezli je k obnově. Přibližně třetina dřeva je původní. „Je to patrné na první pohled. Chtěli jsme, aby naši návštěvníci viděli, které části jsou na stodole originální a které jsou provedeny jako kopie. Dendrochronologický průzkum prozradil, že přestože jde již o druhý typ stodoly, která u statku stála, tak většina původních dřevěných prvků je z 60. let 19. století,“ uvedla Křivanová.

Zajímavostí je konstrukce krovu, který nenesou roubené stěny, ale samostatná podstávka. „Máme v ní připravenou expozici, která byla typická pro 50. léta minulého století. Sloužila nejen pro ukládání zemědělských strojů, které si návštěvníci prohlédnou, ale ukládala se tady sláma, případně seno,“ uvedl muzejník Pavel Bulena.

Kromě stodoly bude na Veselém Kopci v provozu také vodní obilní mlýn s ukázkou mletí obilí, výroby ječných krup a křesu mlýnských kamenů. Návštěvníci se také mohou těšit na komentované prohlídky vodní olejny, ukázky řezání dřeva na horizontální pile nebo bělení lněného plátna pomocí potaše. Nebudou chybět ani ochutnávky tradičních moučných pokrmů včetně pečení chleba v mobilní peci. V rámci Dne otevřených mlýnů bude mimořádně otevřen také vodní kovací hamr ve Svobodných Hamrech.

Nový průvodce pro děti v mobilním telefonu

V průběhu května muzeum spustí také interaktivního průvodce v mobilním telefonu. Děti od šesti let budou plnit úkoly za pomoci dvou myšáků a maskota areálu, kocoura Honzy. Po dokončení hry získají malou odměnu, na konci roku muzeum vylosuje výherce cen.

„Aplikace je aktuálně ve fázi testování s externími testery, abychom vychytali poslední detaily. Pro spuštění hry si návštěvníci musejí stáhnout speciální aplikaci, poté naskenují QR kód z muzejní vstupenky, který je dovede přímo k hře. Tu zvládnou s pomocí dospělých děti od šesti let. Hlavními průvodci ve hře jsou dva myšáci, ke kterým se přidá náš dlouhodobý maskot, kocour Honza,“ řekla kurátorka muzea Nikola Pospíšilová.

Na Veselém Kopci čekají také na schválení dotace 85 milionů korun na rekonstrukci objektu bývalého finančního úřadu v Hlinsku, kde mají vzniknout nové depozitáře, konzervátorské pracoviště a provozní zázemí muzea. V příštím roce by měla být dokončena také stavba podzemních nádrží, které v době sucha zajistí dostatek vody potřebný pro pohon vodního mlýna a dalších technických staveb.

